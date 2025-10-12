Democrații americani continuă să câștige alegerile pentru primăria orașului New Orleans

Moreno, în vârstă de 48 de ani, a obținut o victorie categorică cu 55% din voturi, conform rezultatelor preliminare ale secretarului de stat din Louisiana. Democrata a evitat un al doilea tur de scrutin într-o cursă cu mulți candidați, învingându-l pe Oliver Thomas, un coleg consilier, și pe senatorul de stat Royce Duplessis. Ea va prelua funcția în ianuarie 2026.

Fosta primăriță, acuzată de corupție

LaToya Cantrell, membră tot a Partidului Democrat, care nu a mai putut candida din cauza limitelor de mandat, a fost prima femeie primar în istoria de 300 de ani a orașului și a câștigat ulterior realegerea. Dar al doilea mandat a fost unul dificil, marcată de conflicte cu membrii Consiliului Local și de supraviețuirea unei încercări de revocare în 2022.

În august 2025, Cantrell a fost pusă sub acuzare pentru ceea ce procurorii federali spun că a fost o schemă de mai mulți ani pentru a ascunde o relație amoroasă cu fostul ei bodyguard. Ea a pledat nevinovată la acuzațiile de conspirație, fraudă și obstrucționare.

Cine este Helena Moreno

Campania lui Moreno a strâns peste 3,4 milioane de dolari, mai mult decât orice alt candidat, și s-a concentrat pe promovarea siguranței publice, dezvoltării economice și îmbunătățirii serviciilor orașului.

Născută în Mexic, Moreno s-a mutat în SUA la vârsta de 8 ani. A ajuns în New Orleans ca reporter de televiziune la începutul anilor 2000, înainte de a se orienta către politică, devenind reprezentantă a statului Louisiana în 2010 și câștigând alegerile ca membru al Consiliului Local din New Orleans în 2017.

Orașul a ales un nou primar, în contextul în care președintele Donald Trump a sugerat că New Orleans ar putea fi una dintre următoarele ținte ale sale pentru trimiterea Gărzii Naționale în vederea combaterii criminalității.

Guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, a solicitat și el o intervenție, dar administrația Trump nu a făcut încă niciun anunț cu privire la această cerere. Moreno a declarat că se opune trimiterii trupelor federale în New Orleans.