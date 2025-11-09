Dezbatere în Marea Britanie după ce numărul copiilor răniți de artificii a crescut de patru ori

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   20:40
O amplă dezbatere a pornit în Marea Britanie, după ce numărul copiilor răniți de artificii a crescut de patru ori în 2025. Comparația se face cu anul trecut. Zeci de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Numărul copiilor grav răniți în urma artificiilor este la cel mai înalt nivel din ultimul deceniu, conform datelor prezentate de Children's Burns Trust și citate de Sky News.

Este o creștere de patru ori față de anul trecut, marcând cel mai mare număr de copii cu răni grave din 2014. În 2025, 40 de copii din Anglia și Țara Galilor au suferit răni grave, cu arsuri care au necesitat tratamente specializate.

Creșterea accidentelor este investigată de specialiști. Experții spun că evenimentele cu artificii la domiciliu sunt mai periculoase decât evenimentele organizate în locuri publice. De aceea, unele organizații solicită interzicerea parțială sau totală a utilizării de artificii și pocnitori.

O dezbatere asemănătoare este și în România. Mai multe primării au anunțat că renunță la tradiționalele focuri de artificii pentru a folosi jocuri cu lasere.

(sursa: Mediafax)

