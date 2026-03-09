Dinastia Khamenei

Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, este considerat principalul succesor la conducerea Republicii Islamice după moartea tatălui său în urma loviturilor aeriene ale Israelului și SUA. Se știe că alegerea sa a fost discutată de Adunarea Experților, organismul religios format din 88 de clerici care are puterea constituțională de a desemna liderul suprem.

Khamenei-fiul are în jur de 55 de ani, este cleric și a studiat teologia șiită în seminariile religioase din Qom, centrul spiritual al Iranului. Deși nu a ocupat funcții politice oficiale importante, el a fost descris de presa internațională drept una dintre cele mai influente figuri din culisele regimului, având relații strânse cu Gărzile Revoluționare, principala forță militară și de securitate a statului iranian.

Numele său a fost asociat și cu controverse. Potrivit mai multor relatări din presa occidentală, el a fost acuzat că ar fi avut un rol în gestionarea represiunii protestelor și în manipularea alegerilor prezidențiale din 2009, iar Statele Unite l-au sancționat pentru sprijinirea politicilor represive ale regimului.

Eventuala sa numire este criticată de o parte a clericilor și a opoziției, care văd în ascensiunea lui Mojtaba o transformare a sistemului iranian într-o formă de succesiune dinastică.

Analiștii se așteaptă ca el să continue linia dură antioccidentală a regimului.

Armata israeliană a avertizat că orice succesor al lui Ali Khamenei ar putea deveni o țintă militară, chiar ministrul Apărării sugerând că este posibil ca viitorul lider să fie vizat de o operațiune de eliminare.