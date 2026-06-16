Diplomație pe sârmă, cu tentă festivă: Trump încheie cu Iranul o înțelegere fragilă

Pentru liderul american, momentul are o puternică încărcătură simbolică. La aniversarea sa, într-un context dominat de imagini de forță și confruntare, șeful administrației de la Washington a prezentat înțelegerea ca pe o demonstrație a capacității sale de a face ceea ce predecesorii lui nu au reușit.

„Mulți președinți au încercat să facă pace cu Iranul și toți au eșuat înaintea mea”, a spus Trump, încercând să transmită narațiunea politică a unui lider care tocmai a încheiat un conflict vechi de aproape jumătate de secol.

Vicepreședintele JD Vance a mers și mai departe, afirmând că amenințarea nucleară iraniană a fost înlăturată.

Aceasta este însă o declarație care depinde integral de ceea ce vor produce viitoarele negocierile dintre Washington și Teheran. Până atunci, problema centrală a conflictului rămâne aceeași, adică programul nuclear iranian.

Memorandumul, care ar urma să intre în vigoare după o ceremonie de semnare programată vineri, în Elveția, poate opri luptele pentru o perioadă de 60 de zile, poate permite reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și poate reduce presiunea economică globală, dar nu rezolvă încă problema care a dus la declanșarea războiului.

Iranul a susținut constant că nu urmărește dezvoltarea unei arme nucleare. Tocmai de aceea, simpla repetare a unei garanții că nu va construi o astfel de armă nu este suficientă nici pentru Statele Unite, nici pentru Israel. Miza reală va fi astfel mecanismul de verificare și limitele impuse programului atomic al republicii islamice.

În același timp, alte dosare spinoase rămân deschise: sprijinul acordat de Teheran grupărilor aliate din regiune, precum Hezbollah, programul de rachete și capacitatea Iranului de a-și reconstrui arsenalul militar după război.

De altfel, acest protocol - programat spre semnare la Geneva pentru a pune capăt unui conflict de aproape patru luni - deschide calea către discuţii mai tehnice despre chestiunile cu adevărat delicate.

Conform Teheranului, negocierile vor începe în termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv, patru subiecte urmând să se afle pe masa tratativelor: ridicarea sancţiunilor impuse Iranului, problema nucleară, „reconstrucţia” ţării şi „implementarea unui mecanism de monitorizare” a angajamentelor asumate.

Pace fragilă, construită pe neîncredere

Deși acordul a fost prezentat de Casa Albă drept un moment istoric, primele semnale arată că Washingtonul și Teheranul îl interpretează cu totul diferit.

SUA susțin că ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene vor depinde de respectarea angajamentelor asumate de Iran.

De cealaltă parte, iranienii afirmă însă că perioada de 60 de zile începe doar după ce Washingtonul începe să elibereze fondurile înghețate, în valoare de miliarde de dolari.

Diferența nu este una de detaliu, ci reflectă problema fundamentală dintre cele două state: lipsa de încredere.

După decenii de confruntare, fiecare parte se teme că cealaltă încearcă doar să câștige timp. Este mai degrabă o pauză temporară într-un război deschis, urmată probabil de revenirea la o stare de război rece, au avertizat deja o serie de analiști politici și militari, imediat după anunțul lui Trump.

Dacă acordul va rezista și se va transforma într-un tratat final, ar fi deja un succes major. Cele mai dificile probleme însă abia urmează.

Economia - marea miză internă pentru Trump

Dincolo de geopolitică, acordul are o miză politică directă pentru Trump: economia americană.

Războiul a provocat turbulențe pe piețele energetice, a crescut prețurile carburanților și a alimentat inflația, într-un moment în care milioane de americani resimt presiunea costului vieții.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii, ar putea reduce tensiunile de pe piața energiei. Efectele nu vor fi însă imediate.

Chiar dacă prețul petrolului scade, refacerea lanțurilor de aprovizionare și revenirea transportului maritim la normal ar putea dura luni.

Există și un obstacol mai puțin vizibil: companiile de asigurări. Atât timp cât există riscul unui nou conflict, multe dintre acestea ar putea evita să acopere navele care traversează zona.

Pentru Trump, timpul este esențial. O scădere a prețurilor la energie i-ar putea oferi un avantaj politic înaintea alegerilor intermediare, extrem de importante, de la jumătatea mandatului său.

Dacă însă acordul nu produce rezultate concrete, opoziția democrată va folosi conflictul iranian ca pe un argument puternic împotriva actualului președinte și al republicanilor săi.

A meritat războiul?

Poate cea mai dificilă întrebare pentru administrația Trump este însă dacă acest conflict a produs rezultatele care justifică prețul plătit.

Războiul a avut consecințe globale, a afectat economia mondială, a provocat pierderi umane și a destabilizat o regiune deja fragilă.

Criticii președintelui susțin că, dacă punctul final al operațiunilor militare este revenirea la situația de dinaintea conflictului - atunci când Strâmtoarea Ormuz era deschisă, iar negocierile fuseseră reluate - atunci costurile războiului ridică mari semne de întrebare asupra deciziei de a-l începe.

De cealaltă parte, susținătorii lui Trump sunt convinși că presiunea militară a forțat Iranul să accepte noi negocieri.

Răspunsul la această controversă va depinde de ceea ce se va întâmpla în următoarele luni. Dacă acordul va duce la o eliminare verificabilă a ambițiilor nucleare iraniene, atunci Trump ar putea transforma această criză într-o realizare istorică.

Dacă însă va rămâne doar o pauză temporară înaintea unei noi confruntări, memorandumul de astăzi ar putea fi privit doar ca o simplă victorie de imagine.

Pentru moment, Trump a obținut o înțelegere. O eventuală victorie deplină se va măsura însă nu în declarații triumfale și în ceremoniile organizate cu fast la Casa Albă, ci în ceea ce se va întâmpla cu adevărat după încetarea actualelor confruntări militare.









