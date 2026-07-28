Fenomen meteo rar la Ploiești. O pâlnie de tornadă a fost surprinsă în timpul furtunii

Deși imaginile au creat impresia unei tornade în formare, specialiștii explică faptul că fenomenul observat este un nor-pâlnie (funnel cloud), care nu a ajuns să atingă suprafața solului și, prin urmare, nu poate fi clasificat drept o tornadă propriu-zisă.

Imagini spectaculoase surprinse din mai multe zone ale Ploieștiului

Fenomenul a fost observat în jurul orei 13:00, după ce asupra municipiului s-au dezvoltat nori de furtună și condiții accentuate de instabilitate atmosferică, potrivit Antena 3 CNN.

Filmările realizate din mai multe cartiere arată o coloană îngustă de nori coborând din baza unui cumulonimbus. Aspectul acesteia seamănă foarte mult cu cel al unei tornade, însă vârful pâlniei s-a oprit la o distanță considerabilă de sol.

În doar câteva minute, imaginile au devenit virale pe platformele de socializare, unde utilizatorii au distribuit fotografii și videoclipuri surprinse din diferite unghiuri.

De ce nu a fost o tornadă

Meteorologii explică faptul că există o diferență importantă între un nor-pâlnie și o tornadă.

Un nor-pâlnie reprezintă un vârtej de aer aflat în rotație, care coboară dintr-un nor de furtună, dar nu atinge suprafața pământului.

O tornadă este confirmată doar în momentul în care acest vârtej intră în contact cu solul și produce efecte vizibile, precum ridicarea prafului, a resturilor vegetale sau a altor obiecte.

În cazul fenomenului observat la Ploiești, coloana de aer nu a ajuns până la nivelul solului, motiv pentru care nu au fost înregistrate pagube materiale sau alte efecte specifice unei tornade.

Cum se formează un nor-pâlnie

Astfel de fenomene apar în condiții de instabilitate atmosferică accentuată.

Ele sunt favorizate de întâlnirea dintre mase de aer cald și umed cu aer rece aflat la altitudine. Diferențele mari de temperatură și curenții verticali puternici determină apariția unei rotații în interiorul norului de furtună.

Dacă rotația se intensifică și vârtejul ajunge până la suprafața solului, fenomenul se transformă într-o tornadă.

În cele mai multe situații însă, norii-pâlnie se disipă înainte de a produce efecte la nivelul terenului, exact cum s-a întâmplat și în cazul observat deasupra Ploieștiului.

Autoritățile nu au raportat pagube

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat incidente, persoane rănite sau pagube materiale asociate fenomenului.

Deși aspectul spectaculos al pâlniei de tornadă a atras atenția locuitorilor, aceasta nu a reprezentat un pericol direct, deoarece nu a intrat în contact cu solul.

Imaginile au devenit însă unele dintre cele mai distribuite clipuri meteo ale zilei, iar fenomenul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase episoade de instabilitate atmosferică surprinse în România în această vară.