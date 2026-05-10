Dispar vacile peste noapte! Germania, lovită de furturi misterioase din ferme

Furtul de animale devine o problemă în agricultura germană, în unele cazuri turme întregi dispărând peste noapte. Anchetatorii cred că sunt implicate grupuri infracționale din străinătate, relatează Euronews.

Un fermier din Raddusch, în districtul Oberspreewald-Lausitz, a raportat poliției, vineri dimineață, că turma sa de 48 de vite a fost furată de pe pășune. Pierderile sunt estimate la aproximativ 75.000 de euro.

Cu doar două săptămâni mai devreme, niște necunoscuți furaseră 74 de vite lângă Herzberg, în districtul Elbe-Elster din Brandenburg. La fața locului au fost găsite urme de camion.

În aprilie, a avut loc un caz în Falkenberg, tot în districtul Elbe-Elster, în care 69 de viței au dispărut dintr-o fermă de reproducție. Se pare că au folosit un drum de acces izolat, pentru a conduce în incintă un camion mare, despre care anchetatorii cred că era probabil un camion articulat de 40 de tone și au condus direct până la ușa grajdului.

Înăuntru, au selectat special viței femele, cu vârste cuprinse între trei și șase luni și, în final, au mânat 69 de animale în camion.

Furtul de animale în Germania, printre care oi, vite, gâște și chiar albine, devine o problemă din ce în ce mai serioasă. Conform anchetatorilor, a existat un număr tot mai mare de cazuri, în special în estul Germaniei, în care turme mai mari sunt, aparent, vizate și furate de grupuri organizate de infractori. Brandenburgul este considerat, în prezent, un punct de interes deosebit, mai precizează sursa.

Autorii atacă doar noaptea, iar pentru a ascunde originea animalelor, etichetele auriculare sunt îndepărtate sau înlocuite cu identificatoare falsificate. În unele cazuri, există indicii că se utilizează sedative pentru ca animalele să rămână calme în timpul încărcării.

Creșterea criminalității rurale este adesea rezumată sub termenul „criminalitate agricolă”. Pe lângă furtul de animale, utilajele agricole scumpe și sistemele GPS de pe tractoare intră din ce în ce mai mult în vizorul infractorilor.

Potrivit unui reportaj realizat anul trecut de către NDR, intitulat „Tatort Bauernhof: Diebstahl auf dem Land” („Fermă la locul crimei: furt la țară”), peste jumătate dintre fermierii din nordul Germaniei au fost afectați de furt, fiind furate nu doar animale, ci și recolte și utilaje agricole.

Multe ferme răspund acum cu măsuri de securitate suplimentare. Acestea includ supraveghere video, o iluminare mai bună a grajdurilor și rețele digitale de avertizare între fermieri, de exemplu prin intermediul grupurilor regionale WhatsApp. Scopul este de a partaja mai rapid observațiile suspecte și de a preveni furturile cât mai devreme posibil.

Deoarece animalele din Germania sunt înregistrate centralizat, poliția suspectează că multe dintre animalele furate sunt duse în țări est-europene sau în state din afara UE. În principiu, transporturile de animale trebuie verificate la trecerea frontierelor. Este posibil ca animalele să fie introduse ilegal peste graniță în camioane închise care nu sunt autorizate pentru transportul de animale.

