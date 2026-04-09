Dispariție misterioasă în Bahamas: soțul unei americance, arestat după o poveste care nu convinge

Bărbat american arestat în Bahamas după dispariția misterioasă a soției sale. Ancheta ridică tot mai multe semne de întrebare

Dispariția unei femei americane în apele agitate din Bahamas capătă accente dramatice, după ce soțul ei a fost reținut de autorități. Povestea accidentului relatată de bărbat este acum atent analizată, în timp ce familia victimei cere răspunsuri clare și o investigație completă, potrivit CNN.

Un caz care ridică suspiciuni: soțul, reținut pentru interogatorii

Un bărbat american, Brian Hooker, a fost arestat de poliția din Bahamas în legătură cu dispariția soției sale, Lynette Hooker, în vârstă de 55 de ani. Autoritățile au confirmat că acesta a fost reținut pentru interogatorii suplimentare, pe baza unor suspiciuni rezonabile, însă până în acest moment nu au fost formulate acuzații oficiale.

Avocatul lui Brian Hooker susține că clientul său neagă categoric orice implicare în dispariția soției și că a cooperat pe deplin cu autoritățile pe parcursul anchetei.

Cei doi, originari din statul Michigan, navigau de peste un deceniu și își documentau viața pe mare pe rețelele sociale, unde păreau un cuplu experimentat și pasionat de aventură.

Versiunea soțului: un accident în condiții extreme

Potrivit declarațiilor oferite poliției, incidentul ar fi avut loc sâmbătă seara, în apropiere de Elbow Cay, în insulele Abaco. Brian Hooker susține că soția sa a căzut dintr-o barcă mică, de aproximativ 2,5 metri, în timp ce se întorceau către iahtul lor, numit „Soulmate”.

Acesta a declarat că valurile puternice și curenții marini au făcut imposibilă salvarea ei, iar femeia a fost rapid îndepărtată de ambarcațiune. Mai mult, Lynette ar fi avut asupra ei cheia de siguranță a motorului, ceea ce a dus la oprirea acestuia imediat după cădere.

Bărbatul a spus că ultima dată când a văzut-o, femeia înota spre țărm. În lipsa motorului, el a încercat să ajungă la mal vâslind, iar ulterior a traversat zona de vegetație până la Marsh Harbour, unde a alertat autoritățile.

Căutările continuă, dar speranțele scad

Echipele de intervenție au fost alertate în dimineața zilei de duminică și au desfășurat o operațiune amplă de căutare atât pe mare, cât și pe uscat. După mai multe zile fără rezultate, autoritățile au anunțat că misiunea a trecut din faza de salvare în cea de recuperare.

Un detaliu important este faptul că Lynette Hooker nu purta vestă de salvare în momentul incidentului. Totuși, ulterior a fost găsit un dispozitiv de flotabilitate pe care soțul susține că i l-a aruncat după ce a căzut în apă.

Familia victimei: „Nu se leagă lucrurile”

Fiica femeii, Karli Aylesworth, a declarat că există multe neclarități și că versiunea prezentată de Brian Hooker ridică semne de întrebare. Ea susține că nu a primit suficiente informații din partea autorităților și cere o investigație completă.

Potrivit acesteia, părinții săi erau căsătoriți de aproximativ 25 de ani și aveau experiență în navigație, ceea ce face ca incidentul să pară și mai suspect.

„Nu înțeleg de ce ar fi înotat departe de barcă sau de ce avea asupra ei cheia motorului. Nu are sens”, a spus fiica victimei, sugerând și existența unor probleme anterioare în relația cuplului.

Mama lui Lynette Hooker, Darlene Hamlett, a transmis la rândul ei că familia este în stare de șoc și că așteaptă răspunsuri clare.

Ancheta capătă dimensiuni internaționale

Garda de Coastă a Statelor Unite a anunțat că a deschis o investigație penală în acest caz, alăturându-se autorităților din Bahamas. De asemenea, instituția a desfășurat misiuni aeriene de căutare în zona în care femeia a dispărut.

Implicarea autorităților americane a fost privită ca un semn pozitiv de către familia victimei, care speră că adevărul va ieși la iveală.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat că monitorizează situația și colaborează cu autoritățile locale. În același timp, oficialii reamintesc că Bahamas se află sub un nivel 2 de avertizare de călătorie, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate activităților nautice, slab reglementate.

Un mister care persistă

În timp ce căutările continuă, iar ancheta se adâncește, cazul Lynette Hooker rămâne învăluit în mister. Versiunea oficială a unui accident este tot mai atent analizată, iar presiunea publică și a familiei ar putea aduce noi revelații.