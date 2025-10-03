Trump blochează 2,1 miliarde de dolari pentru infrastructura din Chicago

Directorul de buget al Casei Albe, Russ Vought, a declarat că administrația Trump va reține 2,1 miliarde de dolari pentru proiectele de infrastructură din Chicago, extinzând luptele pentru finanțare care au vizat zonele democrate în timpul închiderii guvernului, potrivit AP. Suspendarea afectează un plan mult așteptat de extindere a trenului Red Line din oraș.

Vought a scris vineri pe rețelele de socializare că banii au fost „pusi în așteptare pentru a se asigura că finanțarea nu circulă prin contracte bazate pe rasă”. Vought a făcut un anunț similar la începutul acestei săptămâni în ceea ce privește New York-ul, unde a spus că 18 miliarde de dolari pentru infrastructură vor fi suspendați, inclusiv finanțarea pentru un nou tunel feroviar sub râul Hudson.

Criticii susțin că suspendarea fondurilor este o armă politică îndreptată împotriva democraților. Liderul senatorial Chuck Schumer a avertizat că blocajul va afecta milioane de navetiști și va stopa crearea a zeci de mii de locuri de muncă.

„Obstrucționarea acestor proiecte este o prostie și contraproductivă”, a transmis Schumer pe platforma X.

În timp ce administrația Trump își justifică deciziile prin argumente legate de legalitatea contractelor, închiderea guvernului paralizează și verificările oficiale ale Departamentului Transporturilor, împingând astfel în impas proiecte considerate vitale pentru economia locală și națională.

(sursa: Mediafax)