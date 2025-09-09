x close
Donald Trump condamnă atacul israelian din Doha: nu servește obiectivelor SUA

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   22:40
Sursa foto: X

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că lovitura israeliană din capitala Qatarului nu sprijină interesele americane sau israeliene, subliniind că SUA consideră Doha un aliat apropiat.

În cadrul unui briefing de presă, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că atacul israelian asupra capitalei Qatarului „nu avansează obiectivele Statelor Unite sau ale Israelului”.

Ea a descris Qatarul drept „un aliat apropiat” și a transmis că președintele Donald Trump „regretă profund” locul ales pentru lovitură, potrivit BBC.

Leavitt a adăugat că Trump rămâne convins că eliminarea Hamas este „un obiectiv legitim”, dar a insistat asupra faptului că astfel de acțiuni nu ar trebui să aibă loc pe teritoriul qatarez.

Potrivit acesteia, administrația americană a fost informată despre situație în dimineața zilei atacului.

Ulterior, președintele Trump a discutat separat atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu emirul Qatarului, dând asigurări că „un astfel de lucru nu se va mai întâmpla pe teritoriul lor”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump Qatar atac
