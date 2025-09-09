Donald Trump condamnă atacul israelian din Doha: nu servește obiectivelor SUA

În cadrul unui briefing de presă, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că atacul israelian asupra capitalei Qatarului „nu avansează obiectivele Statelor Unite sau ale Israelului”.

Ea a descris Qatarul drept „un aliat apropiat” și a transmis că președintele Donald Trump „regretă profund” locul ales pentru lovitură, potrivit BBC.

Leavitt a adăugat că Trump rămâne convins că eliminarea Hamas este „un obiectiv legitim”, dar a insistat asupra faptului că astfel de acțiuni nu ar trebui să aibă loc pe teritoriul qatarez.

Potrivit acesteia, administrația americană a fost informată despre situație în dimineața zilei atacului.

Ulterior, președintele Trump a discutat separat atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu emirul Qatarului, dând asigurări că „un astfel de lucru nu se va mai întâmpla pe teritoriul lor”.

(sursa: Mediafax)