Dueluri de foc în optimile Champions League

O săptămână mai târziu se va desfășura returul. În această fază au pătruns șase echipe din Premier League, trei din La Liga și două din Bundesliga. S-au calificat însă și echipe mai puțin obișnuite cu aerul tare al competiției, precum Bodo/Glimt, Sporting Lisabona sau Galatasaray.

Program optimi Champions League 10-11 martie

Marți, 10 martie 2026

19:45: Galatasaray - Liverpool

22:00: Atalanta - Bayern Munchen

22:00: Newcastle - Barcelona

22:00: Atletico Madrid - Tottenham

Miercuri, 11 martie 2026

19:45: Bayer Leverkusen - Arsenal

22:00: PSG - Chelsea

22:00: Real Madrid - Manchester City

22:00: Bodo/Glimt - Sporting Lisabona

Cele mai interesante din prima manșă a optimilor vor avea loc pe 11 martie. În cele ce urmează vom efectua un preview al duelurilor ce vor avea loc în perioada 10-11 martie.

Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray a încheiat pe locul 20 faza ligii. În play-off-ul pentru optimi a întâlnit-o pe Juventus. În prima manșă a învins-o pe echipa italiană cu 5-2 pe teren propriu. În a doua manșă, Juventus a câștigat în timp regulamentar cu scorul de 3-0, iar dubla manșă a ajuns în extra time. Acolo Juventus nu a mai rezistat, iar Galatasaray a marcat de două ori fără să primească gol. De punctat că formația din Serie A a jucat în inferioritate numerică o bună parte din meci în ambele manșe.

Liverpool a încheiat pe poziția a treia în faza ligii, cu șase victorii și două înfrângeri. “Cormoranii” au șase trofee Champions League, ultimul cucerit în sezonul 2018–2019. În 2026, sunt cotați cu șansa a 6-a la trofeu (cota 11.00) pe site-urile de pariuri sportive online.

Atalanta vs Bayern Munchen

Atalanta a încheiat faza ligii pe locul 15, iar Bayern Munchen pe poziția secundă. Formația italiană a disputat play-off pentru optimi împotriva celor de la Borussia Dortmund. Turul a fost pierdut cu 0-2 în deplasare, însă în manșa secundă Atalanta s-a impus cu scorul de 4-1. Golul calificării a fost marcat din penalty în al optulea minut de prelungire. Pentru acest duel cotele 1X2 la pariuri sunt:

Victorie Atalanta: 4.50

Egal: 4.50

Victorie Bayern Munchen: 1.60

Newcastle vs Barcelona

Newcastle a încheiat pe locul 12 în faza ligii, pe când Barcelona s-a calificat direct în optimi, încheind pe poziția a cincea. În play-offul pentru optimi, Newcastle a trecut fără emoții de Qarabag, pe care a învins-o cu scorul general de 9-3.

Leverkusen vs Arsenal

Bayer Leverkusen a terminat pe locul 16 în grupă, în vreme ce Arsenal a câștigat grupa cu maximum de puncte. În play-offul pentru optimi, Leverkusen a învins-o în deplasare cu 2-0 pe Olympiakos, pentru ca în retur să se înregistreze o remiză albă. A fost singurul scor de 0-0 înregistrat în toate cele 16 meciuri din play-off.

PSG vs Chelsea

PSG este deținătoarea trofeului, însă nu a putut să se califice direct în optimi în acest sezon. A încheiat pe locul 11, iar în play-off-ul pentru optimi a întâlnit-o pe Monaco. A învins-o cu scorul general de 5-4. De cealaltă parte, Chelsea a încheiat grupa pe locul 6, calificându-se direct în optimi.

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid este cea mai galonată echipă din Champions League, câștigând această competiție de 15 ori. Manchester City, în schimb, are un singur trofeu. Cele două s-au întâlnit în grupă în acest sezon, când Manchester City a câștigat cu 2-1 în deplasare. Cota ca acum să înscrie ambele formații este 1.50.

Atletico Madrid vs Tottenham

Atletico Madrid a terminat pe locul 14 în grupă. În play-off-ul pentru optimi a eliminat-o pe Club Brugge. În deplasare a obținut o remiză spectaculoasă cu șase goluri, pentru ca pe teren propriu să învingă cu 4-1. De cealaltă parte, Tottenham a terminat pe poziția a patra în grupă.

Bodo/Glimt vs Sporting Lisabona

Formația norvegiană se află în premieră în fazele eliminatorii din Champions League. Să nu uităm că aceasta a ajuns în semifinalele Europa League sezonul trecut. În play-off-ul pentru optimi, Bodo/Glimt a eliminat-o pe Inter Milano, formația antrenată de Cristian Chivu. A învins-o atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

Cât despre Sporting, aceasta a încheiat pe poziția a șaptea în faza grupelor. Între rezultatele remarcabile obținute în grupă se numără o victorie cu PSG pe teren propriu și o remiză în deplasare cu Juventus.

Arsenal este favorită principală la câștigarea trofeului

Cu opt victorii din tot atâtea meciuri, nu este de mirare că Arsenal este favorită la câștigarea acestui sezon de Champions League, cu o cotă de 3.50. A doua șansă la câștigarea trofeului o are Bayern Munchen (6.60), urmată de FC Barcelona (7.00) și Manchester City (9.00).

Sferturile de finală ale Ligii Campionilor vor avea loc pe 7-8 aprilie, returul desfășurându-se o săptămână mai târziu. Prima manșă a semifinalelor o vom viziona pe 28-29 aprilie, iar a doua o săptămână mai târziu. Finala va avea loc pe Puskas Arena, din Budapesta, pe 30 mai.