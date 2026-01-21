Donald Trump, discurs dur la Davos: Europa „nu se îndreaptă în direcția bună”, SUA – „motorul economic al Planetei”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un atac direct la adresa Europei în discursul susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos. În fața liderilor politici și economici ai lumii, Trump a susținut că Statele Unite rămân centrul de greutate al economiei globale, în timp ce Europa ar fi pe o traiectorie greșită, afectată de politici economice și energetice „falimentare”.

SUA, „miracol economic” și reper pentru restul lumii

În intervenția sa, Donald Trump a insistat asupra ideii că evoluția economiei mondiale este strâns legată de parcursul Statelor Unite, pe care le-a descris drept principalul motor al creșterii globale.

„Sunt vești bune pentru toate țările, SUA sunt motorul economic al Planetei. Când e rău la noi, e rău peste tot, veți merge după noi în prăpastie sau pe vârful muntelui.”

Mesajul său a fost reluat de mai multe ori pe parcursul discursului, Trump afirmând că prosperitatea globală urmează direcția stabilită de Washington.

„Când SUA evoluează, voi ne urmați.”

Critici directe la adresa Europei: „Anumite locuri nu mai pot fi recunoscute”

Președintele american a declarat că își dorește o Europă puternică, dar consideră că actualele politici duc continentul într-o direcție greșită.

„Vreau să vă spun cum am obținut acest miracol economic ca și țările din care veniți să poată facă. Anumite locuri din Europa nu mai pot fi recunoscute. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar îmi spun prietenii care vin de acolo. Îmi place Europa, vreau să se îndrepte în direcția bună, dar nu se îndreaptă în direcția bună.”

Tarife vamale, reduceri de birocrație și deficit mai mic

Trump a enumerat măsurile pe care le consideră responsabile pentru redresarea economică a Statelor Unite, insistând pe politicile protecționiste și pe reducerea aparatului administrativ.

„Am crescut taxele vamale aplicate țărilor străine ca să plătească pagubele pe care ni le-au produs. În 12 luni am scos 270.000 de birocrați în Guvern. Nu am avut de ales, ca țara noastră să fie măreață din nou, nu toată lumea poate avea slujbe la stat. Am scăzut deficitul federal cu 27%.”

„Am venit cu vești fenomenale din America”

În debutul discursului, Trump a adoptat un ton triumfalist, adresându-se atât aliaților, cât și rivalilor prezenți la Davos.

„E minunat să mă întorc aici să iau cuvântul în fața atâtor prieteni, dar și inamici.”

„Am venit cu vești fenomenale din America.”

El a descris economia SUA drept una aflată într-o fază de expansiune accelerată.

„Economia crește, investițiile cresc, veniturile cresc și ele, am învins inflația, am închis granițele și SUA sunt în mijlocul celei mai rapide dezvoltări.”

„Este un miracol care chiar se întâmplă.”

Industrie, exporturi și acorduri comerciale

Trump a subliniat revenirea industriei americane și creșterea producției interne.

„Eu știam că fac ce trebuie. Exporturile au crescut, producția a crescut. Avem oțelării în construcție în întreaga țară. A crescut cu 40% numărul de fabrici construite.”

„Am înregistrat acorduri comerciale istorice.”

Atac la politicile de mediu și la energia eoliană

Un segment consistent al discursului a fost dedicat criticării politicilor ecologice, atât din SUA, cât și din Europa.

„Am pus capăt politicilor economice nebunești. În timpul lui Joe Biden oamenii se ocupau de chestiunea poluării.”

Referindu-se la Europa, Trump a atacat investițiile în energia eoliană.

„Vreau ca Europa să se descurce bine, au surse de energie pe care nu le folosesc. Prețurile la electricitate au crescut în ciuda prezenței eolienelor. Cu cât ai mai multe eoliene cu atât pierzi mai mulți bani.”

El a criticat și rolul Chinei în industria turbinelor eoliene.

„China produce cele mai multe turbine eoliene din lume, dar ei nu le folosesc. În China nu am văzut. Le fac și le vând proștilor din lume. Ei au așa câteva ferme de eoliene ca să se dea în spectacol.”

„Eolienele distrug peisaje și omoară păsările.”

Groenlanda, securitate strategică și atac la adresa Danemarcei

În final, Trump a abordat subiectul Groenlandei, susținând că teritoriul este esențial pentru securitatea SUA.

„Am un mare respect pentru oamenii din Groenlanda și din Danemarca. Fiecare aliat NATO are obligația să își poată apăra teritoriul. Niciun stat sau grup de state nu e în situația să securizeze Groenlanda în afară de SUA.”

El a invocat precedentul celui de-Al Doilea Război Mondial și a criticat decizia de a returna teritoriul Danemarcei.

„Am luptat pentru Danemarca, nu pentru altcineva. Nici nu o poți numi o țară, o mare bucată de gheață.”

„După al doilea război mondial pe care l-am câștigat, fiindcă fără noi ați fi vorbit germană și poate puțină japoneză, am dat Groenlanda înapoi Danemarcei. Ce proști am fost când am făcut asta.”

Trump a concluzionat că Groenlanda este vitală pentru poziția strategică a Americii.

„Avem nevoie de Groenlanda pentru securitate strategică.”

„Acest teritoriu face parte din America de Nord, frontiera de Nord a emisferei vestice e teritoriul nostru.”