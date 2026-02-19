Donald Trump şi Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaţionali

La capitolul "Încredere lideri internaţionali", Donald Trump şi Emmanuel Macron conduc, 33% dintre respondenţi declarând că au foarte multă şi destul de multă încredere în preşedinţii american şi francez (faţă de 30,5%, respectiv 26,3% în iunie 2025). Clasamentul continuă cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, cu un capital de încredere de 23,7%, Volodimir Zelensky, preşedintele Ucrainei, cu 23,1%, şi Friedrich Merz, cancelarul german, cu 20,8%. Pe ultimele poziţii se situează premierul ungar Viktor Orban cu 20,5% şi preşedintele rus Vladimir Putin cu 17,5% (faţă de 15,6% în iunie 2025).



Potrivit cercetării, 13,9% dintre respondenţi declară că au foarte multă încredere în Donald Trump, 19,1% au destul de multă încredere, 18,9% destul de puţină, iar 45% foarte puţină sau deloc. 1,3% nu ştiu sau nu răspund, în timp ce 1,7% declară că nu îl cunosc. Au încredere în preşedintele american mai ales votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani şi persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie medie, locuitorii din mediul rural. Votanţii PNL şi USR, femeile, persoanele între 30 şi 59 de ani, cele cu educaţie superioară şi locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare au cea mai puţină încredere în Donald Trump.



Totodată, 8,6% dintre cei intervievaţi menţionează că au foarte multă încredere în Emmanuel Macron, în timp ce 24,3% au destul de multă, 14% destul de puţină şi 46,6% foarte puţină sau deloc. 2,6% nu ştiu sau nu răspund, iar 3,8% spun că nu îl cunosc. Au încredere în preşedintele francez mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti. Votanţii AUR, persoanele între 30 şi 59 de ani, cele cu educaţie primară şi locuitorii din mediul privat sunt categoriile de populaţie care au cea mai puţină încredere în Emmanuel Macron.



Întrebaţi câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 6,4% dintre cei intervievaţi spun că au foarte multă, 17,2% destul de multă, 14,1% destul de puţină, iar 50,8% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,9%, în timp ce 8,5% spun că nu o cunosc. Votanţii PNL şi USR, persoanele cu educaţie superioară şi locuitorii din Bucureşti tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puţină încredere sau deloc în şefa Comisiei Europene în special votanţii PSD şi AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cele cu educaţie primară, relevă sondajul INSCOP.



Întrebaţi câtă încredere au în Volodimir Zelensky, 7% dintre cei chestionaţi spun că au foarte multă, 16,1% destul de multă, 15,5% destul de puţină, iar 56,5% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,3%, în timp ce 2,5% spun că nu îl cunosc. Au încredere în preşedintele ucrainean mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti. Votanţii PSD şi AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cele cu educaţie primară şi locuitorii din mediul rural sunt categoriile de populaţie care au cea mai puţină încredere în Volodimir Zelensky.



Conform cercetării, 6% dintre respondenţi afirmă că au foarte multă încredere în Friedrich Merz, 14,7% spun că au destul de multă încredere, 15,3% destul de puţină, iar 38% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,1%, în timp ce 22,9% declară că nu îl cunosc. Au încredere în cancelarul Germaniei mai ales votanţii PNL şi USR, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti. Votanţii AUR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cele cu educaţie primară şi angajaţii din sectorul privat au cea mai puţină încredere în Friedrich Merz.



Referitor la încrederea în Viktor Orban, 9,8% dintre participanţii la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în acesta, 10,7% destul de multă, 17,3% destul de puţină, iar 55,9% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,7%, în timp ce 3,5% declară că nu îl cunosc. Au încredere în premierul Ungariei mai ales votanţii AUR şi angajaţii din domeniul public. Votanţii PNL şi USR, persoanele între 30 şi 44 de ani, cele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul privat sunt categoriile de populaţie care au cea mai puţină încredere în liderul maghiar.



Sondajul mai arată că 8,9% dintre români declară că au foarte multă încredere în Vladimir Putin, 8,6% destul de multă, 9,6% destul de puţină, iar 70,2% foarte puţină sau deloc. 1,8% nu ştiu sau nu răspund, în timp ce 0,9% declară că nu îl cunosc. Au încredere în Vladimir Putin mai ales votanţii AUR şi tinerii sub 30 de ani. Tind să nu aibă încredere preşedintele rus în special votanţii PSD, PNL şi USR, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară. Votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare şi angajaţii din sectorul public sunt categoriile de populaţie care au cea mai puţină încredere în liderul rus.



Joi, au fost prezentate, în cadrul unei conferinţe de presă, rezultatele cercetării sociologice "4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România", realizată de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie - 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.



Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului fiind de 1.100 de persoane. Eşantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%.

