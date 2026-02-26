Donald Trump îl consideră pe legendarul actor Robert De Niro o „persoană cu tulburări mintale”

Actorul Robert De Niro este „un om bolnav cu o minte deranjată”, a afirmat președintele american Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth, miercuri, 25 februarie, după ce actorul a cerut ca administrația Trump să fie „îndepărtată” pentru a „salva” Statele Unite, potrivit Le Figaro.

„Robert De Niro, care suferă de nevroză anti-Trump, este o altă minte bolnavă, deranjată, cu, cred, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee ce face sau spune, unele dintre acestea fiind de-a dreptul INFRACȚIONALE!”, a scris Donald Trump într-o postare în care a atacat vehement și reprezentativa democrată somalo-americană Ilhan Omar și reprezentativa democrată din Michigan Rashida Tlaib. „Vestea bună este că America este acum mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată, iar asta îi scoate complet din minți”, a adăugat el.

Președintele american are în vizor un interviu acordat actorului din „Taxi Driver” și „Raging Bull” în cadrul podcastului The Best People, în care actorul în vârstă de 82 de ani i-a îndemnat pe americani să „reziste” administrației Trump. „Ceea ce este în joc este țara noastră, iar Trump o distruge. Cine știe care sunt motivele lui, dar este nesănătos. Trebuie să salvăm țara”, a spus legenda cinematografiei.

În luna mai a anului trecut, în timpul Festivalului de Film de la Cannes, actorul din „Goodfellas” a cerut deja „apărarea democrației” împotriva unui președinte american pe care l-a descris ca fiind „needucat”. Ilhan Omar , la rândul ei, este o țintă regulată a atacurilor personale din partea lui Donald Trump. Ea a fost agresată la sfârșitul lunii ianuarie de un bărbat cu o seringă plină cu lichid în timpul unei întâlniri publice.

(sursa: Mediafax)