Trump cere despăgubiri în valoare de 15 miliarde de dolari de la The New York Times

Procesul, intentat joi seara la un tribunal din Florida, susține că ziarul și autorii au publicat „declarații false, defăimătoare și rău intenționate” despre originea averii lui Trump și despre activitățile sale financiare, potrivit le Figaro. Acțiunea îi vizează și pe editorii cărții scrise de doi dintre jurnaliștii incluși în plângere.

„Declarațiile în cauză discreditează în mod nedrept reputația profesională a președintelui Trump, construită cu grijă de-a lungul deceniilor, înainte de a deveni lider al Statelor Unite”, se arată în documentul de 40 de pagini depus de avocații săi.

Aceasta este a doua plângere formulată de echipa juridică a lui Trump împotriva The New York Times în legătură cu aceleași articole. Prima acțiune, de 85 de pagini, a fost respinsă luna trecută de un judecător federal, care a criticat documentul drept „neclar, plictisitor și încărcat de detalii irelevante”, solicitând reclamanților să reformuleze acuzațiile și să reducă lungimea textului.

Noua versiune elimină mai multe pasaje cu caracter politic, inclusiv referințe la alegerile din 2024, și se concentrează pe acuzațiile de defăimare legate direct de articolele și cartea publicate de ziar.

Într-un comunicat transmis The Washington Post, Danielle Rhoades Ha, purtătoarea de cuvânt a The New York Times, a declarat că procesul este „lipsit de temei”.

„Aceasta este o încercare de a intimida presa și de a atrage atenția publică. The New York Times nu se va lăsa intimidat”, a spus Rhoades Ha.

Trump a mai intentat în ultimii ani procese similare împotriva mai multor organizații media majore, inclusiv CNN și The Washington Post, acuzându-le de campanii coordonate menite să-i submineze imaginea publică.

(sursa: Mediafax)