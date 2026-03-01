Mărțișorul și începutul primăverii: tradițiile românilor de 1 Martie, de la mărțișor la babe

De-a lungul timpului, românii au păstrat obiceiuri transmise din generație în generație, menite să aducă noroc, sănătate, fertilitate și prosperitate pentru anul care începe.

Mărțișorul – simbolul renașterii și al echilibrului

Cel mai cunoscut obicei de 1 Martie este oferirea mărțișorului, format dintr-un șnur împletit din fire roșii și albe, la care este prins un mic obiect decorativ.

Roșul simbolizează viața, sângele, energia și soarele

Albul reprezintă puritatea, iarna care se retrage și începutul unui nou ciclu

Mărțișorul se poartă, tradițional, la piept sau la mână, timp de 1, 9 sau 12 zile, în funcție de zonă, apoi este legat de ramurile unui pom fructifer, pentru belșug și rod bogat.

Baba Dochia și „zilele babelor”

O tradiție străveche legată de începutul lunii martie este legenda Babei Dochia, personaj mitologic care simbolizează iarna ce se luptă cu primăvara.

Între 1 și 9 martie, oamenii își aleg o „babă”.

Dacă vremea este frumoasă în ziua aleasă, anul va fi bun

Dacă este rece sau ploios, se spune că urmează un an mai dificil

Legenda spune că Baba Dochia urcă muntele cu nouă cojoace, pe care le leapădă rând pe rând, pe măsură ce vremea se încălzește.

Obiceiuri pentru noroc și sănătate

În multe zone ale țării, 1 Martie este asociat cu ritualuri de protecție și reînnoire:

Se spune că nu este bine să te cerți în această zi, pentru a nu avea un an agitat

În unele sate, femeile nu munceau la câmp, pentru a feri culturile de grindină

Copiii purtau mărțișorul pentru a fi sănătoși și protejați de boli

În trecut, mărțișorul era realizat din monede de argint sau aur, considerate aducătoare de noroc și prosperitate.

1 Martie și legătura cu natura

Primăvara este privită ca un moment de curățare simbolică:

Oamenii aerisesc casele, curțile și gospodăriile

Se spune că este bine să întâmpini ziua cu gânduri bune

Pomii sunt „treziți” prin legarea mărțișorului de ramuri

În unele regiuni, mărțișorul era purtat până la apariția primei flori sau până la auzul primului cântec de cuc.

Tradiții diferite, același simbol

Deși obiceiurile diferă de la o zonă la alta, esența rămâne aceeași:

1 Martie este sărbătoarea speranței, a reînnoirii și a echilibrului dintre om și natură.

Astăzi, mărțișorul a devenit și un gest de apreciere, fiind oferit nu doar femeilor, ci și mamelor, colegelor, prietenelor sau chiar copiilor, păstrându-și rolul de simbol al unui nou început.

Indiferent dacă respecți toate tradițiile sau doar dăruiești un mărțișor, această zi rămâne un prilej de optimism, lumină și speranță, exact așa cum este primăvara însăși.