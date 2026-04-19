Donald Trump, sub presiune: Dezvăluiri din cercul apropiat al liderului de la Casa Albă

În pofida imaginii publice de lider sigur pe el, Donald Trump se confruntă cu propriile dileme și temeri, mai susțin cei care au făcut dezvăluirile.

Dezvăluirile au fost făcute de The Wall Street Journal. Conform publicației americane, consilierii îi cer lui Doald Trump să nu vorbească prea mult în public și cu presa, dar el nu îi ascultă.

Apropiații și experții îi spun să ofere mai rar interviuri din cauza declarațiilor sale contradictorii. Pentru o scurtă perioadă el a acceptat sfatul dar a revenit repede la stilul său. Dezvăluirile mai arată că președintele SUA improvizează atât în discursuri, cât și în postări.

Publicația americană a aflat că Trump a țipat la asistenții săi timp de câteva ore după ce iranienii au doborât un avion de vânătoare al armatei SUA.

De asemenea, președintele se plânge frecvent că Europa „nu ajută”.

Totodată, liderul SUA se confruntă cu propriile dileme, în pofida imaginii de lider dur. De exemplu, el a renunțat la ideea de a ocupa insula iraniană Kharg deoarece se temea de pierderi prea mari.