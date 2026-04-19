Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova

Două țări membre al UE, Lituania și Letonia, au transmis că nu îi vor permite prim-ministrului slovac Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova pentru parada din 9 mai, anunță Live Ukraine. Fico a făcut dezvăluirea în timpul unei declarații. Premierul slovac a mai spus că nu renunță la călătoria în Rusia și va găsi o rută alternativă.

Prim-ministrul slovac a călătorit și anul trecut în Rusia pentru sărbătorile de 9 mai. El și președintele sârb Aleksandar Vučić au fost singurii lideri europeni care au participat la evenimentul lui Vladimir Putin.

Robert Fico este unul dintre puținii lideri europeni care au păstrat relații apropiate cu președintele rus. Fico împreună cu Orban din Ungaria a blocat mai multe inițiative UE privind Ucraina. 9 mai este cea una dintre cele mai importante sărbători din Rusia, marcând capitularea Germaniei naziste în 1945.

