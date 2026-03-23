x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
O dronă suspectă a intrat în spațiul NATO și a explodat în Lituania

de Redacția Jurnalul    |    23 Mar 2026   •   21:54
Sursa foto: Hepta/ O dronă venită din Belarus s-a prăbușit în Lituania

O dronă a explodat într-o localitate din Lituania. Se pare că drona a venit din Belarus.

Publicația lituaniană LRT a anunțat că o dronă neidentificată a ajuns în noaptea de duminică spre luni în Lituania. Sursa menționată a mai spus că drona a explodat în satul Laviškės.

„Potrivit Forțelor Armate Lituaniene, datele preliminare indică faptul că un obiect (probabil o dronă) a trecut granița lituaniană aseară și s-a prăbușit în districtul Varėna, lângă lacul Laviškės”, a declarat Centrul Național de Gestionare a Crizelor într-un comunicat.

Se pare că drona a intrat în Lituania venind din Belarus. Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: drona Lituania spatiul nato belarus
Parteneri