„Foc și haos la Marea Neagră!” Explozii uriașe în portul rusesc Novorossiisk după un atac masiv cu drone ucrainiene

Un val de explozii a lovit puternicul hub energetic rusesc Novorossiisk, unde un atac masiv ucrainean cu drone a declanșat incendii majore, a avariat infrastructura petrolieră strategică și a rănit mai multe persoane. Autoritățile locale au declarat stare de urgență, iar traficul aerian din regiune a fost blocat temporar.

Autoritățile portului rusesc Novorossiisk, situat pe țărmul Mării Negre, au instituit vineri stare de urgență după un atac ucrainean masiv cu drone, care a avariat instalații petroliere esențiale și a rănit patru persoane, potrivit bilanțului oficial citat de EFE.

„Novorrosiisk a fost vizat de un atac masiv cu drone din partea regimului de la Kiev. A fost declarată stare de urgenţă”, a transmis primarul orașului-port, Andrei Kravcenko, pe serviciul rusesc de mesagerie MAX.

Edilul a precizat că infrastructura portuară a suferit pagube importante, inclusiv un depozit și un doc al companiei Cernomortransnef, filială a gigantului Transneft. Fragmente din dronele doborâte au avariat și terminalul de containere NUTEP, precum și facilități ale terminalului petrolier Sheskharis, unul dintre cele mai importante noduri energetice ale Rusiei la Marea Neagră.

„Incendiul provocat de căderea fragmentelor dronelor a fost stins”, a mai declarat Kravcenko.

Explozii puternice și incendii uriașe, confirmate de imaginile satelitare

Serviciile de urgență au raportat rănirea a trei membri ai echipajului unei nave comerciale și a unui locuitor al orașului, după ce apartamentul acestuia a fost lovit de o dronă.

Potrivit imaginilor video difuzate de canalul Exilenova și citate de United24 Media, o serie de explozii au zguduit orașul încă de după miezul nopții, provocând incendii masive la terminalul Sheskharis și afectând, conform unor surse, o bază locală de apărare antiaeriană.

Sistemul satelitar FIRMS al NASA a confirmat ulterior multiple focare de incendiu în zona portuară.

Atac asupra unui sistem S-300/400 și întreruperi în traficul aerian

Comunitatea OSINT CyberBoroshno a raportat că dronele au lovit inclusiv o poziție de rachete sol-aer S-300/400 aparținând Regimentului 1537. Imagini difuzate online arată o explozie masivă, urmată de o coloană înaltă de flăcări vizibilă din întregul oraș.

În haosul generat de atac, aeroporturile din Krasnodar și Ghelendjik și-au suspendat temporar zborurile.

Peste 200 de drone doborâte în Rusia într-o singură noapte

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele antiaeriene au doborât 216 drone ucrainene în zece regiuni ale Federației Ruse și în Crimeea.

Regiunea Krasnodar a fost cea mai vizată – 66 de drone interceptate –, urmată de Saratov, cu 45 de drone. Alte 19 aparate au fost eliminate deasupra Crimeei și 59 deasupra Mării Negre.

Ținta: infrastructura energetică a Rusiei

Atacurile ucrainene vizează, în principal, infrastructurile energetice rusești. Prin aceste lovituri, Ucraina încearcă să afecteze aprovizionarea armatei ruse cu combustibil și, totodată, să reducă capacitatea Moscovei de a exporta țiței – o sursă majoră de venit pentru Kremlin, notează EFE.

