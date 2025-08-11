Dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol la 2.000 de kilometri de graniță

„Noaptea trecută, a fost efectuat un atac al inamicului (cu drone) asupra a două zone industriale din regiunea Nijni Novgorod. Ținta lor sunt întreprinderile noastre industriale”, a declarat guvernatorul Gleb Nikitin.

Atacul a vizat o fabrică de construcție de instrumente a unei companii aerospațiale din orașul Arzamas.

„Specialiștii lucrează în prezent la fața locului, primarul orașului Arzamas, Alexander Șcelokov, coordonează situația, iar lucrările necesare sunt organizate împreună cu conducerea fabricii”, a precizat Nikitin.

Explozia a fost auzită și în orașul apropiat Dzerjinsk, potrivit relatărilor locale.

Armata ucraineană nu a comentat atacul, iar informațiile nu au putut fi verificate independent.

Arzamas se află la aproximativ 759 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia.

Ucraina lovește regulat infrastructura militară aflată pe teritoriul Rusiei pentru a diminua capacitatea de luptă a Moscovei.

Pe 10 august, un atac cu dronă ucraineană a vizat rafinăria Lukoil-Ukhta din Republica Komi, la circa 2.000 de kilometri de granița ucraineană.

În noaptea de 5 august, drone ucrainene au vizat gara Tatsinskaia din regiunea Rostov.

(sursa: Mediafax)