Jurnalul.ro Ştiri Externe Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah

Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   10:45
Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah
Sursa foto: Hepta/Atacuri în Liban

Șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, a anunțat lansarea unei campanii militare ofensive împotriva grupării Hezbollah, care ar putea dura mai multe zile. Anunțul venit din partea armatei israeliene vine după ce Hezbollah a lansat o serie de atacuri, iar Israel a ripostat.

„Am început o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac. Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de luptă, multe. Avem nevoie de o pregătire defensivă puternică și de o pregătire ofensivă continuă, în valuri”, a declarat Eyal Zamir, șeful Statului Major al Forțelor Armate Israeliene, citat de The Times of Israel

În noaptea de duminică spre luni, gruparea militantă libaneză și IDF s-au atacat reciproc. Primele atacuri au fost lansate de Hezbollah care a anunțat că operațiunea este „un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei”. Operațiunea a vizat o bază militară din apropierea orașului Haifa.

Ca ripostă, armata israeliană a desfășurat mai multe valuri de lovituri aeriene asupra unor obiective ale Hezbollah din Beirut și din sudul Libanului.

În urma atacurilor israeliene, ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața și alte 149 au fost rănite, bilanțul fiind unul provizoriu, notează Al Jazeera.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Israel campanie ofensivă hezbollah
