Economia Republicii Moldova, susținută de diasporă: 1,6 miliarde de dolari, trimiși într-un an

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Republicii Moldovei, în perioada ianuarie–decembrie 2025, totalul intrărilor de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult față de anul precedent.

Cea mai mare valoare a transferurilor a fost înregistrată în luna decembrie 2025, când intrările au ajuns la 173,77 milioane de dolari, urmată de luna iulie – cu 153,37 milioane de dolari și octombrie – cu 152,08 milioane de dolari. La polul opus, cele mai reduse volume au fost consemnate în ianuarie (108,73 milioane de dolari) și februarie (115,20 milioane de dolari), transmite știri.md.

Din totalul din 2025, peste 1,03 miliarde de dolari au fost transferați prin intermediul Sistemelor de Transfer Internațional de Bani (STIB). Și în acest caz, luna decembrie a fost lider, cu 90,79 milioane de dolari, urmată de lunile iulie (95,59 milioane) și iunie (91,89 milioane).

Structura valutară a transferurilor arată o dominare clară a monedei euro, care a reprezentat, pe parcursul anului, între 80% și 84% din totalul intrărilor lunare. Ponderea transferurilor în dolari SUA a variat între 15% și 20%, în timp ce transferurile în ruble rusești (RUB) au fost practic inexistente, cu o pondere de 0% în toate lunile anului.

Datele statistice relevă că numărul moldovenilor care muncesc în străinătate se ridică la un milion.