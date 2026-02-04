Elon Musk îl atacă pe premierul spaniol pentru limitarea accesului la rețelele sociale

Guvernul spaniol pregătește o serie de măsuri, inclusiv o interdicție a accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez, promițând să protejeze copiii de „vestul sălbatic digital” și să tragă la răspundere companiile de tehnologie pentru conținutul instigator la ură și dăunător, potrivit The Guardian.

Sanchez a declarat marți că sunt necesare acțiuni urgente, deoarece rețelele de socializare reprezintă un „stat eșuat în care legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate”.

Musk a scris pe X ca răspuns: „Dirty Sanchez este un tiran și un trădător al poporului Spaniei”. Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, și-a intensificat criticile, postând pe X: „Sanchez este adevăratul totalitar fascist”.

Guvernele și autoritățile de reglementare din întreaga lume analizează impactul timpului petrecut de copii în fața ecranelor asupra dezvoltării și bunăstării lor mintale.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu au fost niciodată meniți să navigheze singuri... Nu vom mai accepta asta”, a declarat Sanchez la Summitul Guvernelor Mondiale din Dubai. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital.”

Spania se alătură altor cinci țări europene pe care le-a numit „coaliția celor dispuși să fie digitali” pentru a coordona și a aplica reglementările transfrontaliere, a declarat Sanchez, fără a numi țările, care urmează să aibă prima lor întâlnire în următoarele zile.

