4 obiceiuri care previn declinul cognitiv și îți păstrează creierul activ

Scăderea memoriei poate fi prevenită sau chiar inversată prin implicare mentală regulată. Cercetările indică că abilitățile cognitive, cum ar fi alfabetizarea și abilitățile numerice, pot fi îmbunătățite până la 40 de ani și chiar mai departe.

Există mai multe obiceiuri pe care le poți începe acum pentru a-ți menține sau chiar îmbunătăți abilitățile cognitive până la 60 de ani.

1. Folosește-ți creierul dacă vrei să rămână ager

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este importanța utilizării regulate a abilităților cognitive, cum ar fi cititul, scrisul și efectuarea de calcule matematice de bază. Persoanele care se implicau frecvent în aceste activități - atât în ​​viața personală, cât și la locul de muncă - au reușit să își păstreze sau chiar să își îmbunătățească abilitățile cognitive până la 60 de ani.

Indiferent dacă citești articole, gestionezi finanțe sau urmezi instrucțiuni la locul de muncă, menținerea minții implicate activ în fiecare zi ajută la păstrarea funcției cognitive. Studiul a constatat că persoanele care au folosit aceste abilități frecvent nu au prezentat nicio scădere a abilităților lor cognitive, subliniind rolul critic al implicării mentale de rutină.

2. Învață pe tot parcursul vieții și acceptă sarcinile provocatoare

Studiul a arătat că persoanele care căutau în mod activ noi oportunități de învățare ori sarcini complexe au avut tendința de a-și menține abilitățile cognitive ascuțite. Fie că este vorba de învățarea unei limbi noi, de preluarea unor sarcini de lucru mai complexe sau implicarea în hobby-uri care necesită gândire critică, învățarea pe tot parcursul vieții este esențială.

Un studiu din 2014 a constatat că adulții în vârstă care s-au angajat într-un nou hobby care le-a angajat creierul au avut o memorie îmbunătățită și o funcție cognitivă generală îmbunătățită. Cercetătorii au observat cum persoanele care au preluat sarcini provocatoare și s-au forțat constant să învețe lucruri noi au experimentat un declin cognitiv minim.

Așadar, fie că este vorba de educație formală sau de învățare autodirijată, extinderea continuă a cunoștințelor și abilităților este vitală pentru menținerea forței cognitive.

3. Alege activități care stimulează creierul

Un alt aspect important al menținerii abilităților cognitive este încorporarea sarcinilor de citit, scris și calcul în rutina ta zilnică. Studiul a descoperit că până și activitățile mici, de zi cu zi - cum ar fi cititul unei cărți, calcularea bugetului sau interpretarea datelor la locul de muncă - te-ar putea ajuta să-ți menții abilitățile cognitive ascuțite.

Cu cât incluzi mai mult aceste sarcini în rutina ta, cu atât îți angajezi mai mult creierul în moduri care previn declinul cgnitiv. Persoanele care și-au făcut un obicei din a-și folosi abilitățile intelectuale în viața de zi cu zi au avut tendința de a prezenta performanțe cognitive mai bune, conform cercetărilor, chiar și pe măsură ce îmbătrâneau.

4. Rămâi implicat în munca legată de competențe

Studiul a constatat că persoanele cu locuri de muncă bazate pe competențe, unde sarcinile cognitive precum cititul și calculul numeric sunt utilizate frecvent, au reușit să își mențină sau chiar să își îmbunătățească abilitățile cognitive în timp.

Cei care și-au folosit în mod constant abilitățile cognitive la locul de muncă au înregistrat rezultate mai bune decât cei cu roluri care nu necesitau aceste abilități. Cercetătorii au subliniat că persoanele cu ocupații care necesită alfabetizare sau calcul numeric au arătat în mod regulat o îmbunătățire continuă în aceste domenii, chiar și după vârsta de 40 de ani, atâta timp cât au continuat să utilizeze aceste abilități frecvent.

5. Declinul mental nu este inevitabil

Studiul a oferit o perspectivă revigorantă asupra îmbătrânirii și a cât de important este cu adevărat exercitarea creierului. Ca orice mușchi, dacă continuăm să ne folosim creierul în mod regulat și ne implicăm în învățare pe tot parcursul vieții, cerul este limita în ceea ce privește menținerea unei minți agere, notează yourtango.com.

