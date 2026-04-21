Elon Musk, convocat în Franța într-o anchetă privind conținut ilegal pe platforma X

Elon Musk a fost chemat la Paris pentru o audiere voluntară, în cadrul unei investigații deschise de unitatea de combatere a criminalității informatice a Parchetului. Ancheta vizează activități desfășurate pe X, unde autoritățile, citate de NBC News, suspectează distribuirea de materiale ilegale, inclusiv imagini pornografice cu minori și conținut deepfake explicit. La audieri este așteptată și fosta directoare a companiei, Linda Yaccarino, alături de alți angajați ai platformei.

Investigația s-a extins după apariția unor controverse legate de sistemul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI și integrat în platformă. Autoritățile franceze analizează dacă acest sistem a generat conținut ilegal, inclusiv deepfake-uri sexuale fără consimțământ și mesaje care neagă Holocaustul – fapt sancționat prin lege în Franța. Procurorii investighează și ipoteza că scandalurile legate de AI ar fi fost exploatate pentru a crește artificial valoarea companiilor controlate de Musk, înaintea unei posibile listări pe bursă. În acest context, autoritățile franceze au notificat instituții americane precum Departamentul de Justiție și Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC).

Potrivit presei americane, Departamentul de Justiție al SUA ar fi refuzat să sprijine investigația franceză. El consideră aceasta ar putea reprezenta o interferență în activitatea unei companii americane. Încă nu este clar dacă Elon Musk sau ceilalți oficiali vor participa efectiv la audieri, însă procurorii au precizat că ancheta va continua indiferent de prezența lor. Cazul se înscrie într-o serie de investigații lansate în Franța împotriva marilor platforme digitale, acuzate că permit răspândirea de conținut ilegal sau periculos. Autoritățile au deschis anterior anchete similare care vizează aplicații de mesagerie și rețele sociale, în cadrul preocupărilor tot mai mari legate de siguranța utilizatorilor și responsabilitatea platformelor online.

(sursa: Mediafax)