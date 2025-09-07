Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, printr-un pachet uriaș de acțiuni Tesla

Conform propunerii, Musk ar putea primi 423,7 milioane de acțiuni Tesla suplimentare, evaluate în prezent la 143,5 miliarde de dolari, însă numai dacă Tesla atinge anumite obiective ambițioase în următorii ani, potrivit CNN.

Pentru a primi toate acțiunile, capitalizarea de piață a Tesla ar trebui să crească până la 8,5 trilioane de dolari, de aproape opt ori mai mult decât valoarea actuală a companiei, estimată la aproximativ 1,1 trilioane de dolari. Această sumă ar depăși chiar și dublul valorii actuale a Nvidia, cea mai valoroasă companie listată în prezent.

Planul include și o propunere a acționarilor ca Tesla să ia o participație în xAI, compania de inteligență artificială deținută de Musk, care a achiziționat platforma X (fosta Twitter) pentru 44 de miliarde de dolari. Implicarea Tesla în xAI ar putea contribui la consolidarea imperiului de afaceri al lui Musk și la extinderea influenței sale în domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale.

Acțiunile Tesla au înregistrat o ușoară creștere în tranzacții ca răspuns la vestea propunerii, iar decizia finală va depinde de aprobarea acționarilor.

(sursa: Mediafax)