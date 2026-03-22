Emmanuel Grégoire câștigă Primăria Parisului: victoria care schimbă jocul politic înainte de 2027

Stânga domină din nou Parisul: Emmanuel Grégoire învinge clar în fața Rachidei Dati

Parisul rămâne sub controlul stângii după o victorie categorică în alegerile municipale. Emmanuel Grégoire devine noul primar al capitalei franceze, consolidând dominația socialistă și redesenând echilibrul politic înaintea prezidențialelor din 2027.

Victorie clară pentru Emmanuel Grégoire în fața Rachidei Dati

Emmanuel Grégoire este noul primar al Parisului, după ce a câștigat detașat turul al doilea al alegerilor municipale, învingând-o pe Rachida Dati. Candidatul socialist, considerat continuatorul politic al Annei Hidalgo, a obținut aproximativ 53% din voturi, față de 38% pentru contracandidata sa de dreapta.

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale", a declarat Grégoire după anunțarea victoriei.

Rezultatul confirmă menținerea capitalei Franței în mâinile stângii pentru al treilea mandat consecutiv, într-un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării.

Strategii opuse: alianțele care au făcut diferența

Victoria nu a fost una strânsă. Emmanuel Grégoire a respins ferm alianțele propuse de La France Insoumise, alegând să meargă singur în cursă, chiar cu riscul de a pierde voturi importante.

În contrast, Rachida Dati a încercat să consolideze dreapta printr-o alianță cu susținătorii lui Pierre-Yves Bournazel, care se retrăsese din cursă și îndemnase electoratul să o sprijine. Strategia nu a dat însă rezultatele așteptate.

„A fost victoria unei anumite viziuni asupra Parisului - un Paris dinamic, progresist, popular, un Paris pentru toți", a declarat noul primar. „Parisul nu este și nu va fi niciodată un oraș de extremă dreaptă", a adăugat el.

Rezultate mixte pentru extrema dreaptă în marile orașe

Deși Marine Le Pen a salutat o „victorie imensă" a partidului său la nivel național, rezultatele din marile orașe au arătat o realitate diferită.

La Marsilia, primarul socialist Benoît Payan a obținut o victorie categorică în fața candidatului RN, Franck Allisio. Partidul de extremă dreapta a pierdut, de asemenea, în orașe importante precum Toulon și Nîmes, considerate anterior bastioane favorabile.

Semnal puternic înainte de alegerile prezidențiale din 2027

Rezultatele alegerilor municipale conturează o tendință politică semnificativă. Stânga socialistă care a refuzat alianțele cu La France Insoumise a reușit să câștige, în timp ce colaborările cu această formațiune au dus la pierderi importante.

Un exemplu notabil este Clermont-Ferrand, oraș condus de stânga timp de 80 de ani, care a trecut în mâinile dreptei după o alianță cu LFI. Situații similare au fost înregistrate și în Tulle, fief istoric al lui François Hollande.

În același timp, realegerea lui Édouard Philippe ca primar al orașului Le Havre atrage atenția analiștilor. Fostul premier este considerat unul dintre principalii potențiali candidați la alegerile prezidențiale, unde ar putea concura direct cu Marine Le Pen sau Jordan Bardella.

Mediafax si Agerpres