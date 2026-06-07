Epidemia de Ebola se extinde: OMS anunță un bilanț de aproape 500 de infectări în Congo și Uganda

În buletinul său zilnic, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a recenzat 452 de cazuri confirmate, dintre care 82 de decese în Republica Democrată Congo (RDC), unde a fost declarată epidemie de Ebola în urmă cu trei săptămâni.



În ţara vecină Uganda, Organizaţia a recenzat 19 cazuri confirmate, dintre care două decese.



Totalul de 471 de cazuri şi 84 de decese reprezintă o creştere cu 100 de cazuri şi 20 de decese faţă de bilanţul din ziua precedentă.



Această creştere survine în contextul înmulţirii avertismentelor potrivit cărora actuala epidemie, pe care OMS a calificat-o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, ar putea rivaliza cu epidemia-record din 2014-2016, care a făcut 11.000 de morţi în Africa de Vest.



În absenţa unor măsuri ferme în domeniul sănătăţii publice, ''acest nivel este posibil'', a declarat Jason Asher, de la Departamentul de previziune şi analiză a epidemiilor din Centrele pentru controlul şi prevenţia bolilor (CDC, principala agenţie sanitară americană).



Ebola, care se transmite prin contact apropiat şi prin fluide corporale, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în decursul ultimilor 50 de ani.



Epidemia actuală a fost declarată pe 15 mai în nord-estul RDC, însă experţii cred că virusul se propaga deja în mod discret de ceva vreme.



Nu există nici vaccin, nici tratament aprobat împotriva formei rare de virus Ebola cu tulpina Bundibugyo, care se află la originea epidemiei actuale.



OMS şi CDC african au lansat vineri un plan de 518 milioane de dolari (446 milioane de euro) pentru a combate epidemia în decursul următoarelor şase luni, punând în special accent asupra intensificării monitorizării, testelor de laborator şi prevenirii infectărilor.



''Epidemia progresează rapid, iar noi tot încercăm să ţine pasul'', a declarat vineri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în faţa jurnaliştilor.



''Trebuie să stopăm epidemia acolo unde se întâmplă, să susţinem ţările care intervin în prezent şi care veghează ca ţările vecine să fie pregătite să detecteze şi să acţioneze rapid în cazul apariţiei cazurilor'', a adăugat el.



''Este o epidemie gravă şi ştim cum să o ţinem sub control, dar trebuie să acţionăm rapid şi împreună''.

AGERPRES