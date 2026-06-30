Dezvăluiri din dosarul Epstein: Bill Gates acuză tentative de șantaj după ce a încercat să rupă legătura

Cofondatorul companiei Microsoft a depus mărturie pe 10 iunie în Congresul din Washington, cu ușile închise, despre legăturile lui de prietenie cu fostul finanțist american, decedat în închisoare în 2019 înaintea unui proces în care urma să fie judecat pentru infracțiuni sexuale.



Interogat apoi de către congresmeni, cofondatorul Microsoft a afirmat că infractorul sexual intenționa în special să exploateze informațiile pe care le avea despre legăturile sale extraconjugale pentru a îl forța să rămână sub influența sa, în timp ce acesta se îndepărta de el.



El a evocat astfel o serie de amenințări 'voalate', potrivit unor fragmente din depoziția sa, citate marți de ABC News. 'Nu a fost un șantaj, dar dacă vă uitați la aceste e-mailuri, se pare că domnul Epstein intenționa să meargă în această direcție', declarat Bill Gates în fața Congresului american, referindu-se la documentele provenite din dosarul Epstein ce au fost publicate în luna ianuarie de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.



'Nu a trimis niciodată ceva ce ar fi putut constitui un șantaj', a adăugat el, însă mai multe ciorne ale unor e-mailuri arată, potrivit lui Bill Gates, că Jeffrey Epstein 'repeta cumva modul în care el sau altcineva ar fi putut să mă șantajeze, însă niciunul dintre ele acele mesaje nu mi-a fost trimis'.



La sfârșitul lunii februarie, Bill Gates, citat de The Wall Street Journal, a declarat că legăturile sale cu Jeffrey Epstein au fost 'o eroare enormă' și a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei rusoaice, însă a negat orice implicare în infracțiunile fostului finanțist.



Bill Gates a declarat că prietenia lui cu Jeffrey Epstein a început în 2011, la trei ani după ce fostul finanțist pledase vinovat la acuzația de prostituție în care erau implicate minore.



'În momentul în care l-am întâlnit, știam că el fusese condamnat', a declarat Bill Gates în fața congresmenilor. 'Știam că era vorba despre ceva de natură sexuală, dar nu am căutat să aflu mai multe detalii, deși ar fi trebuit probabil să fac acest lucru', a mai spus el.



Simpla menționare a numelui unei persoane în dosarul Epstein publicat de Departamentul de Justiție din Statele Unite nu presupune nicio faptă reprobabilă, a priori. Însă aceste documente arată, cel puțin, existența unor legături între infractorul sexual sau anturajul său și anumite personalități care, de multe ori, au minimalizat sau chiar negat existența acestora.

AGERPRES