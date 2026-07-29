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Jurnalul Ştiri Observator UPDATE O nouă alertă la granița României. Drone detectate de radarele MApN

UPDATE O nouă alertă la granița României. Drone detectate de radarele MApN

de Redacția Jurnalul Publicat la 29 Iul 2026 11:47 Modificat la 29 Iul 2026 11:52
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UPDATE O nouă alertă la granița României. Drone detectate de radarele MApN
Hepta/Drone detectate de radarele MApN

Mai multe drone au fost detectate miercuri de radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) la granița cu Ucraina.

UPDATE:

Ministerul Apărării a anunțat că ținta a evoluat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să intre în spațiul aerian al României.

La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.30.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Un grup de ținte aeriene au fost detectate miercuri, în jurul orei 10.30, de sistemul de supraveghere radar al MApN în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea pentru monitorizarea situației.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii județului Tulcea.

ISU Tulcea a anunțat că mesajul a fost transmis pentru zona de Nord-Est a județului în jurul orei 11.11.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: drone granița României radare MApN
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