Tragedie pe un vulcan activ din Indonezia: trei turiști au murit după o erupție violentă pe Muntele Dukono

Dezastru în Indonezia. Erupția vulcanului Dukono a surprins un grup de turiști pe munte. Turiștii au ignorat interdicția de escaladare

O tragedie de proporții a avut loc în Indonezia, după ce vulcanul Dukono, unul dintre cei mai activi vulcani din țară, a erupt violent în timp ce un grup de turiști se afla pe munte. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Șeful poliției din North Halmahera, Erlichson Pasaribu, a confirmat că victimele sunt doi cetățeni străini și un localnic din Ternate, oraș aflat în aceeași provincie cu Muntele Dukono, potrivit BBC.

Incidentul a șocat întreaga regiune, mai ales că autoritățile emiseseră anterior avertismente clare privind pericolul urcării pe vulcanul activ.

Grupul de turiști ar fi ignorat interdicția oficială

Potrivit poliției locale, grupul era format din 20 de persoane, dintre care nouă turiști străini și mai mulți localnici. Aceștia au urcat pe Muntele Dukono în ciuda unei interdicții oficiale de acces în zona craterului.

Șapte turiști străini au reușit să coboare în siguranță, însă trei persoane au murit în timpul erupției. Recuperarea cadavrelor s-a dovedit extrem de dificilă din cauza terenului accidentat și a exploziilor repetate ale vulcanului.

„Toți supraviețuitorii au fost găsiți și evacuați”, a declarat Erlichson Pasaribu. În total, 15 persoane au fost salvate de pe munte.

Două persoane din grup, care aveau rol de hamali și ghizi, au rămas însă pe munte pentru a ajuta echipele de salvare să recupereze trupurile victimelor.

Suspiciuni de neglijență din partea organizatorilor

Agenția Națională de Căutare și Salvare din Indonezia (Basarnas) a transmis că există suspiciuni de neglijență din partea operatorilor turistici sau a celor care au organizat excursia.

Potrivit autorităților, avertismentele privind pericolul au fost distribuite intens pe rețelele sociale și prin bannere amplasate la intrările pe traseele turistice.

„Discuțiile preliminare indică o posibilă neglijență din partea operatorilor de turism sau a persoanelor care au continuat ascensiunea în ciuda închiderii oficiale a zonei”, se arată într-un comunicat oficial.

Ministerul Turismului din Indonezia a confirmat că accesul pe Muntele Dukono fusese interzis din motive de siguranță atât pentru turiști, cât și pentru comunitățile locale.

Vulcanul Dukono erupe aproape continuu din martie

Muntele Dukono este considerat unul dintre cei mai activi vulcani din Indonezia. Conform Institutului Vulcanologic al țării, vulcanul a erupt de aproape 200 de ori de la sfârșitul lunii martie.

În prezent, Dukono se află la Nivelul 2 de alertă într-un sistem de clasificare cu trei niveluri, ceea ce indică o activitate intensă și un risc crescut pentru populație și turiști.

Încă din decembrie 2024, specialiștii recomandaseră ca turiștii și alpiniștii să evite orice activitate pe o rază de patru kilometri în jurul craterului principal. Zona este considerată extrem de periculoasă din cauza riscului de explozie, căderi de roci vulcanice, cenușă și lavă.

Imagini dramatice cu erupțiile au devenit virale

Luna trecută, o altă erupție a vulcanului Dukono a fost surprinsă într-un videoclip devenit viral pe internet. În imagini se vedeau turiști panicați în timp ce un ghid încerca să îi îndrume către zone mai înalte pentru a evita fluxurile de cenușă și rocile aruncate de crater.

NEW: Hikers run for their lives after Mount Dukono in Indonesia erupts right in front of them.



The footage was captured by a government operated drone.



The hikers ignored warning signs that told them to stay out of the 3 kilometer ‘danger zone.’



The unauthorized hikers… pic.twitter.com/y5Rr6Rje6i — Collin Rugg (@CollinRugg) August 24, 2024

În ciuda avertismentelor repetate, mulți turiști continuă să fie atrași de peisajele spectaculoase și de experiența extremă oferită de ascensiunea pe vulcanul de 1.335 de metri înălțime.