Jurnalul.ro Ştiri Externe Escaladare în Golf: Iranul închide Strâmtoarea Ormuz până la instaurarea păcii. Reacția dură a lui Donald Trump

de Redacția Jurnalul    |    18 Apr 2026   •   17:29
Sursa foto: Hepta/Menținereea blocadei SUA în Strâmtoarea Ormuz a înfuriat Teheranul.

Situația din Orientul Mijlociu este din ce în ce mai tensionată. Iranul va controla traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz până la încheierea completă a ostilităților și la instaurarea unei păci durabile în regiune.

Având în vedere că majoritatea echipamentelor pentru bazele militare americane din regiunea Golfului Persic sunt livrate prin Strâmtoarea Hormuz, acest lucru reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Republicii Islamice Iran și a regiunii Golfului Persic.

Iranul este hotărât să monitorizeze și să controleze mișcarea navelor prin Strâmtoarea Hormuz până când războiul se va încheia definitiv și se va instaura o pace durabilă în regiune”, a transmis Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, citat de agenția de știri Fars.

Condițiile Iranului pentru trecerea prin strâmtoare

Navele trebuie să furnizeze informații complete și să primească autorizație în conformitate cu reglementările iraniene. Trecerea va fi supusă cerințelor și costurilor de securitate, siguranță și protecție a mediului. Orice întrerupere sau tentativă de blocadă va fi tratată ca o încălcare a armistițiului. Iranul va împiedica chiar și redeschiderea limitată dacă inamicul continuă acțiunile maritime ostile”, a mai transmis Iranul.

Consiliul Suprem de Securitate Națională a mai afirmat că nu va face niciun compromis privitor la un armistițiu.

După ce inamicii au fost înfrânți pe câmpul de luptă, ei au început să solicite încetarea focului și negocieri. Discuțiile au durat 21 de ore fără întrerupere, Iranul urmând cerințele poporului, în pofida neîncrederii profunde în Statele Unite. Inamicul a ridicat noi cerințe excesive, dar Iranul a precizat clar că nu se va retrage de pe pozițiile sale. Au fost prezentate noi propuneri, iar Iranul le analizează. Nici măcar un mic compromis, retragere sau clemență nu va fi acceptată”, au precizat iranienii.

Reacția lui Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur după anunțul Iranului. 

Au vrut să închidă din nou Strâmtoarea Ormuz, așa cum au făcut-o timp de mulți ani, dar nu vor putea să ne șantajeze”, a declarat el reporterilor de la Casa Albă.

În pofida declarațiilor liderului american, Strâmtoarea Ormuz  nu a fost niciodată închisă până la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, din 28 februarie 2026.

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
