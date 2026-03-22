Escaladare majoră: Amenințări grave ale Iranului după ultimatumul Casei Albe

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   17:40
Sursa foto: Hepta/Iranul anunță represalii majore dacă îi sunt atacate instalațiile nucleare.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a emis un avertisment fără echivoc: dacă instalațiile nucleare iraniene vor fi atacate, Strâmtoarea Ormuz va fi închisă complet. Redeschiderea nu va avea loc până când acele instalații nu vor fi reconstruite, se arată în declarația IRGC.

Mesajul vine ca răspuns direct la amenințările lansate de Donald Trump la adresa centralelor nucleare iraniene. Oficialii de la Teheran avertizaseră deja Washingtonul să nu atace infrastructura nucleară a țării.

Cum va răspunde Iranul la atacurile americane

IRGC a mers mai departe cu amenințările. Centralele electrice, infrastructura energetică și sistemele de telecomunicații ale Israelului vor fi „ținte ample" în cazul unui atac asupra Iranului. Companiile similare din regiune cu acționari americani vor fi „complet distruse", potrivit aceleiași declarații.

Gărzile Revoluționare au precizat că și centralele electrice din țările care găzduiesc forțe militare americane în regiune vor deveni ținte legitime. Declarația vizează implicit bazele SUA din Golf, Irak și alte state din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Prin ea trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol. O închidere totală ar declanșa un șoc imediat al prețurilor la energie la nivel mondial.

Analiștii avertizează că o blocare a Strâmtorii Ormuz, combinată cu atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune, ar putea provoca o criză economică globală fără precedent în era modernă.

Subiecte în articol: razboi iran irgc instalatii nucleare stramtoarea ormuz donald trump
