Europa are suficiente gaze naturale pentru a ieși din iarnă

Actualele ni­ve­luri ale gazelor deţinute în rezer­vele europene „ar putea com­pesa o pierdere a livrărilor ruseşti“ în ur­mă­toa­rele 6 săptă­mâni dacă tem­peraturile nu vor scădea dramatic în restul lunii februarie şi în martie.

Deşi o pierdere totală a importurilor de gaze ruseşti „va duce la blocaje în unele state europene“, institutul din Köln arată că astfel de deficite „ar urma să fie limitate la până la 10% din cerere“.

Andreas Fischer, autor al stu­diului, avertizează însă că autoritățile europene trebuie să se asigure că rezervele sunt suplimentate din nou pentru iarna viitoare.

Un raport al Institutului Kiel pentru Economie Mondială chiar indică faptul că în cazul suspendării livrărilor de gaze către Europa, Rusia ar avea mai mult de suferit din punct de vedere economic decât continentul.

„PIB-ul rusesc s-ar contracta cu uşor sub 3%“, se pretinde în raport. Potrivit calculelor institutului german, un embargo asupra gazelor ar duce la o scădere cu 2,9% a economiei ruseşti. PIB-ul german, se mai arată în analiza institutului, ar scădea uşor, cu 0.1%. În acelaşi context al crizei gazelor din Europa, Azerbaidjanul a anunţat că intenţionează să-şi crească livrările de gaze naturale în acest an şi să pompeze 16,2 miliarde de metri cubi via TANAP, în principal către Europa, urmând să-şi dubleze aproape capacitatea pe viitor, potrivit Reuters.

UE a anunţat în această lună că încearcă să obţină livrări mai mari de gaze din Azerbaidjan în contextul în care întreaga Europă se confruntă cu facturi în creştere puternică la energie şi livrări reduse din partea Rusiei, principalul său furnizor. Autorităţile din Baku oferă TANAP ca o alternativă de aprovizionare cu gaze în competiţia sa cu Moscova pentru profitabila piaţă europeană.