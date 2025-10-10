Explozie devastatoare la o fabrică de explozivi militari din SUA: 19 morți sau dispăruți

Explozia a avut loc la Accurate Energetic Systems, LLC, la aproximativ o oră sud-vest de Nashville, la granița dintre comitatele Hickman și Humphreys.

„Vă pot spune că avem 19 persoane dispărute", a declarat șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, într-o conferință de presă, conform CNN.

Șeriful a confirmat că unele dintre aceste persoane au murit.

Explozia, care a avut loc în jurul orei 7:45 dimineața, ora locală, a fost o „explozie devastatoare", dar echipele de intervenție au reușit să securizeze zona până la sfârșitul dimineții, a declarat Davis vineri dimineață. Deflagrația a zguduit casele din apropiere și a provocat explozii mai mici.

Trei persoane cu „leziuni minore" în urma exploziei au fost tratate la unitățile medicale TriStar din Dickson, a declarat Casey Stapp, purtătorul de cuvânt al TriStar Health. Stapp a spus că două persoane au fost externate, iar una se află încă sub tratament la camera de urgență.

Primarul comitatului Hickman, Jim Bates, a declarat că fabrica are aproximativ 80 de angajați, dar nu este clar câți se aflau în clădire în momentul exploziei. Bates a spus că o clădire din incintă a fost complet distrusă. „Este devastator să vezi asta", a spus primarul.

„Va fi o anchetă care probabil va dura câteva zile. Această facilitate produce nu numai explozibili militari, ci și explozibili pentru demolări, lucrări la drumuri și altele asemenea”.

Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Numeroase resurse ale forțelor de ordine din întreg statul Tennessee au fost trimise pentru a ajuta la anchetă, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația. Printre aceste resurse se numără agenți federali și Unitatea de Operațiuni Speciale a Patrulei Rutiere din Tennessee, printre alte agenții.

Locuitorii din apropierea fabricii spun că au simțit impactul exploziei. „Am crezut s-a prăbușit CASA cu mine înăuntru", a declarat Gentry Stover pentru Associated Press. „Locuiesc foarte aproape de Accurate și mi-am dat seama la aproximativ 30 de secunde după ce m-am trezit că trebuie să fi fost asta”.

Cody Warren, care locuiește în Lobelville, la 34 de kilometri distanță de fabrică, a spus că sunetul exploziei l-a trezit și a crezut că fulgerul i-a lovit casa.

Senatorul statului Tennessee, Kerry Roberts, a declarat pentru CNN că facilitatea se află pe un campus de 526 de hectare și este un angajator îndrăgit de mulți oameni din comunitate. „Este o companie foarte apreciată în zonă", a spus Roberts. „Așadar, acest incident va avea un impact devastator asupra multor familii... este sfâșietor”.

Accurate Energetic Systems este specializată în fabricarea de explozibili militari, potrivit Biroului șerifului din comitatul Humphreys. Pagina de Facebook a companiei menționează că aceasta produce „diverse compoziții explozive puternice și produse speciale pentru Departamentul Apărării al SUA și piețele industriale americane".

Luna trecută, Departamentul Apărării al SUA a atribuit Accurate Energetic Systems un contract în valoare de aproape 120 de milioane de dolari pentru achiziționarea de TNT.

Biroul șerifului din comitatul Hickman cere tuturor să evite zona, deoarece echipele de intervenție în caz de urgență își desfășoară activitatea.

(sursa: Mediafax)