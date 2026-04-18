Explozie mortală în pasaj subteran din Germania: Un mort și patru răniți grav, poliția suspectează acțiune umană!

Tragedie la Völklingen: Bărbat ucis în explozie, poliția suspectează sabotaj

O explozie devastatoare a zguduit un pasaj pietonal subteran din Völklingen, oraș german din vestul țării, lângă granița cu Franța. Un bărbat a murit pe loc, iar alți patru au fost răniți grav – doi în stare critică, cu viața în pericol, anunță poliția sâmbătă, citată de dpa.

Momentul tragediei: Apeluri de urgență au curs scurt după miezul nopții, vorbind de o bubuitură asurzitoare și strigăte de ajutor disperate.

La fața locului: Polițiștii au descoperit cinci bărbați în pasaj; unul era deja decedat, ceilalți au fost duși de urgență la spital.

Ipoteza poliției: Anchetatorii bănuiesc o "acțiune umană" ca cauză, dar detaliile rămân sub secret. Nu se știe ce obiect a explodat.

Siguranța publică: Zona a fost izolată, iar poliția asigură că nu există pericol pentru locuitori. Apel la martori pentru informații!

Völklingen, cu circa 40.000 de locuitori, se află la doar câțiva kilometri vest de Saarbrücken.

