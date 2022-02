Explozii semnalate în Kiev și în mai multe oraşe ucrainene. Ministerul rus al Apărării susţine că armata rusă atacă doar "infrastructură militară"

Martorii au semnalat explozii în Kiev, Harkiv, Kramatorsk, Dniepr, Donetsk, Mariopol şi Odesa, conform cotidianului Le Figaro.

Explozii puternice au fost auzite joi în oraşul portuar Mariupol, în estul Ucrainei, la scurt timp după ce Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară împotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalişti de la AFP.

Portul este cel mai mare oraş ucrainean de pe linia frontului, cu o jumătate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite şi la Kiev, în capitală, la scurt timp după ora 03:00 GMT.

Deocamdată, nu există informaţii despre eventuale victime ale războiului declanşat de Rusia asupra Ucrainei.

În schimb, Ministerul rus al Apărării susţine că armata rusă atacă doar "infrastructură militară".

(sursa: Mediafax)

