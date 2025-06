Exporturile de vin ale SUA spre Canada sunt la minimumul ultimilor 20 de ani

Livrările de vin ale SUA către vecinul din nord au scăzut cu 93% în luna aprilie 2025 comparativ cu luna aprilie 2024, cel mai mare declin înregistrat după 2002, arată datele publicate de US Census Bureau. De asemenea, următoarele două mari pieţe pentru producătorii american de vin, Marea Britanie şi China, au important şi ele mai puţin în luna aprilie.



Colapsul livrărilor spre Canada a dus la un declin global cu 41% al exporturilor de vin al SUA în luna aprilie, după o scădere de 28% în luna martie.



"Vinul este în criză. Se produce mult prea mult şi cererea este în scădere. Însă principalul factor în momentul de faţă sunt tarifele şi acest declin enorm al exporturilor spre Canda", a spus Karl Storchmann, director la American Association of Wine Economists.



Datele publicate de ONU arată că, în 2024, Canada a fost cel mai mare cumpărător de vin american, fiind responsabilă pentru aproape o treime din valoarea totală a exporturilor de vin ale SUA.



În luna martie, provinciile canadiene au început să elimine băuturile alcoolice din SUA de pe rafturile magazinelor de stat, ca răspuns la tarifele americane impuse la produsele din Canada. De asemenea, Canada aplică în continuare o taxă de import de 25% pentru vinurile americane, taxă introdusă după ce administraţia Trump a început războiul tarifar.



Pe lângă războiul comercial, piaţa vinului este influenţată şi de unele evoluţii pe termen mai lung. Consumul de vin per capita a scăzut cu peste 50% între începutul anilor 1970 şi 2022, potrivit cifrelor comunicate de American Association of Wine Economists. Comerţul general cu vin a scăzut şi el din cauza creşterii slabe a economiei mondiale, a spus economistul John Dunham.

AGERPRES