Familia Murdoch a ajuns la un acord pentru a rezolva disputa succesiunii pentru imperiul media

Bătălia pentru succesiunea imperiului media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat.

Familia a anunțat luni că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al lui Murdoch, va prelua controlul asupra vastului imperiu media al familiei Murdoch, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times în Marea Britanie, iar cei trei frați mai mari ai săi vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru acțiunile lor din afacere.

Acordul pune capăt unei bătălii juridice uneori aprige între cei mai mari copii ai lui Murdoch pentru controlul asupra afacerii tatălui lor în vârstă de 94 de ani.

De asemenea, păstrează înclinația conservatoare a companiei media; Lachlan Murdoch este considerat cel mai conservator dintre cei mai mari copii ai lui Murdoch.

Lachlan este actualul președinte al News Corp, compania-mamă a peste douăzeci de publicații, inclusiv Journal, The Times și New York Post, după ce i-a succedat tatălui său în 2023.

(sursa: Mediafax)