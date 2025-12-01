Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă

Președintele Donald Trump a declarat că a vorbit cu părinții lui Sarah Beckstrom, membră a Gărzii Naționale a Virginiei de Vest, care a murit în urma atacului armat de miercuri din Washington D.C., și că i-a invitat la Casa Albă atunci când vor fi pregătiți.

„Vom onora memoria lui Sarah”, a spus Trump, adăugând că invitația se extinde și pentru familia lui Andrew Wolfe, aflat încă în stare critică.

Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, și Wolfe, 24 de ani, participau la operațiunile de securitate din capitală în cadrul planului federal prin care administrația Trump a preluat controlul asupra poliției din D.C.

Comunitatea din West Virginia i-a comemorat în ultimele zile, inclusiv la o veghe organizată la liceul unde Beckstrom a studiat.

Directorul instituției, Gabriel Markle, a descris-o drept „un elev exemplu, cu o forță calmă și o energie pozitivă”.

Conform NBC News, autoritățile au arestat un bărbat de 29 de ani, cetățean afgan, acuzat de omor calificat și două capete de acuzare pentru tentativă de omor.

În urma atacului, administrația Trump a suspendat procesarea cererilor de azil și emiterea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte afgane.

Beckstrom, originară din Summersville, s-a înrolat în 2023 și era polițist militar în cadrul Gărzii Naționale.

