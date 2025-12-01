x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă

Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   10:30
Familiile celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în Washington D.C, invitate la Casa Albă
Sursa foto: Hepta/Garda Nationala

Președintele Donald Trump a anunțat duminică că i-a invitat la Casa Albă pe părinții celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați săptămâna trecută în Washington D.C., după ce una dintre victime, Sarah Beckstrom, a murit, iar colegul ei, Andrew Wolfe, rămâne în stare critică.

Președintele Donald Trump a declarat că a vorbit cu părinții lui Sarah Beckstrom, membră a Gărzii Naționale a Virginiei de Vest, care a murit în urma atacului armat de miercuri din Washington D.C., și că i-a invitat la Casa Albă atunci când vor fi pregătiți.

„Vom onora memoria lui Sarah”, a spus Trump, adăugând că invitația se extinde și pentru familia lui Andrew Wolfe, aflat încă în stare critică.

Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, și Wolfe, 24 de ani, participau la operațiunile de securitate din capitală în cadrul planului federal prin care administrația Trump a preluat controlul asupra poliției din D.C.

Comunitatea din West Virginia i-a comemorat în ultimele zile, inclusiv la o veghe organizată la liceul unde Beckstrom a studiat.

Directorul instituției, Gabriel Markle, a descris-o drept „un elev exemplu, cu o forță calmă și o energie pozitivă”.

Conform NBC News, autoritățile au arestat un bărbat de 29 de ani, cetățean afgan, acuzat de omor calificat și două capete de acuzare pentru tentativă de omor.

În urma atacului, administrația Trump a suspendat procesarea cererilor de azil și emiterea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte afgane.

Citește pe Antena3.ro

Beckstrom, originară din Summersville, s-a înrolat în 2023 și era polițist militar în cadrul Gărzii Naționale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump Sarah Beckstrom Andrew Wolfe
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri