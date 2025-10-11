„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de la descoperirea cadavrului său

Eva Maria Pommer, de naționalitate germană, avea 35 de ani la momentul decesului, potrivit unui comunicat emis vineri de Interpol. Cadavrul său fusese descoperit pe 4 iulie 2004 pe o plajă din orașul Wassenaar, purtând mai multe straturi de haine, inclusiv două perechi de pantaloni. Organizația internațională menționează că, deși aparatele și hainele indicau originea germană, nu a putut fi stabilită o legătură directă cu un caz de dispariție.

Dosarul ei a făcut parte din campania Identify Me, lansată în 2023 de Interpol împreună cu mai multe state europene, care urmărește să identifice femeile decedate în circumstanțe suspecte în ultimele decenii. Eva Maria Pommer este a patra femeie a cărei identitate a fost restabilită prin această campanie, care se bazează pe implicarea publicului și pe expunere mediatică.

Printre obiectele găsite asupra victimei s-au numărat trei chei. Una dintre acestea fusese livrată anterior unei companii din Bottrop, Germania, însă un incendiu care a distrus arhivele companiei a împiedicat asocierea cheii cu o adresă concretă. În octombrie 2024, cazul a fost readus în atenția publicului prin două emisiuni de televiziune difuzate în Olanda și Germania, ceea ce a generat sute de sesizări. Noile informații permit asocierea cheilor cu mai multe adrese posibile, susțin autoritățile olandeze.

De asemenea, o fundație olandeză specializată în cazuri nerezolvate a oferit poliției informații despre o femeie germană dispărută de aproximativ două decenii, contribuind decisiv la identificarea victimei. Ancheta privind circumstanțele decesului său continuă, fără a fi exclusă varianta unui act criminal.