Femeia condamnată pentru „crimele cu ciuperci” încercat să-și omoare soțul de mai multe ori

Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită vinovată în iulie pentru uciderea părinților soțului său și a mătușii acestora după ce le-a servit un prânz otrăvit cu ciuperci mortale în 2023. Ea a fost condamnată și pentru tentativa de omor asupra unui pastor local, conform AFP.

Acum au ieșit la lumină acuzații potrivit cărora femeia ar fi încercat să-l otrăvească pe soțul ei, Simon, servându-i paste bolognese, curry de pui korma și o lipie cu legume contaminate.

Aceste acuzații au fost ținute secrete în timpul procesului pentru a asigura un proces echitabil.

Cazul, cunoscut drept „crimele cu ciuperci", a atras atenția internațională și a transformat orașul rural Morwell într-un punct de atracție pentru podcasteri și fani ai crimelor reale. Patterson a susținut că otrăvirea a fost accidentală, confundând ciupercile mortale cu altele comestibile.

Ea se va întoarce în instanță pe 25 august pentru stabilirea pedepsei și are 28 de zile să facă apel după pronunțarea sentinței.

