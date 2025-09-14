Haz de necaz: O femeie s-a răsturnat cu mașina, în timp ce cânta o melodie a lui Britney Spears

Povestea lui Kaitlynn McCutcheon este acum virală și are un caracter preventiv despre ce nu trebuie să faci când conduci.

Femeia conducea prin Westmoreland, Pennsylvania, în timp ce cânta melodia lui Britney Spears „Hit Me Baby One More Time”, când mașina ei a derapat pe niște pietriș și s-a răsturnat pe o parte.

McCutcheon a declarat pentru Storyful că a încercat să redreseze mașina, dar era o pantă și mașina a derapat de pe șosea și s-a răsturnat.

„Dacă nu ar fi fost panta, probabil că aș fi reușit să o salvez”, a spus McCutcheon.

Ea a declarat că respecta limita de viteză și că nu vorbea la telefon în acel moment, ci doar se înregistra pe ea însăși.

„Conduceam cu viteza maximă permisă și nu eram la telefon”, a declarat ea pentru Storyful. „Am setat camera pentru a mă filma cântând, așa cum fac de multe ori”.

A scăpat cu o comoție cerebrală și spune că a învățat lecția despre cântatul în mașină.

„Aveam o mulțime de vânătăi pe picioare, dar în final am fost bine”, a spus ea. „Evident, nu o voi mai face”.

(sursa: Mediafax)