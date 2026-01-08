Fermierii francezi blochează obiective din Paris cu tractoare în semn de protest

Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste la Paris, pe fondul nemulțumirii față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care, se tem ei, ar putea inunda țara cu importuri de alimente ieftine, precum și față de modul în care guvernul gestionează o boală a bovinelor.

„Ne aflăm între resentimente și disperare. Avem un sentiment de abandon, ca în cazul Mercosur. Am fost abandonați în favoarea unei navete spațiale, a unui Airbus sau a unei mașini”, a declarat pentru Reuters Stephane Pelletier, vicepreședintele sindicatului din Vienne, în centrul Franței.

Protestul are loc la câteva zile după ce Comisia Europeană a propus punerea la dispoziția fermierilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE și a acceptat să reducă taxele de import pentru unele îngrășăminte, în încercarea de a câștiga sprijinul țărilor care ezită să susțină Mercosur.

Acordul este susținut de țări precum Germania și Spania, iar Comisia pare să fi câștigat sprijinul Italiei, ceea ce înseamnă că ar avea voturile necesare pentru a aproba acordul comercial, cu sau fără sprijinul Franței. Votul asupra acordului este așteptat vineri.

Agricultorii cer, de asemenea, încetarea sacrificării vacilor provocată de o serie de boli cutanate extrem de contagioase, pe care o consideră excesivă și pledează în schimb pentru vaccinare.

Zeci de tractoare sunt parcate pe malul Senei, sub Turnul Eiffel, și blochează unele accese către centrul orașului dinspre Peripherique, cum ar fi la Porte d'Auteuil.

Fermierii au ajuns în centrul orașului, chiar dacă poliția franceză a impus o interdicție strictă.

