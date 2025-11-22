O fetiță poloneză de șapte ani a murit în atacul rusesc asupra Ternopil

„Fetiță poloneză ucisă în Ucraina. Amelia. În noaptea de 18-19 noiembrie, Rusia a atacat civilii din Ternopil. Printre victimele acestei brutalități se numără o cetățeană poloneză în vârstă de 7 ani, Amelka”, a scris Maciej Wewiór, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, pe platforma X.

Ambasada Poloniei rămâne în contact permanent cu autoritățile din regiunea Ternopil. Wewiór a anunțat că fetița a murit în timpul nopții împreună cu mama sa, conform tvp.info.

Prim-ministrul Donald Tusk a comentat moartea fetiței poloneze. „Amelka avea șapte ani. Șapte. O fetiță poloneză. A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachete rusești”, a scris șeful guvernului pe rețelele de socializare.

„Nu își va mai îndeplini niciodată visurile. Acest război crud trebuie să se termine, iar Rusia nu îl poate câștiga. Pentru că acesta este și un război pentru viitorul copiilor noștri”, a adăugat Tusk.

Președintele Karol Nawrocki și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele. „Am primit cu profundă tristețe vestea morții Amelkei, o cetățeană poloneză în vârstă de 7 ani, care a murit în Ternopil împreună cu mama sa în urma bombardamentelor barbare ale Rusiei”, a scris el.

Atacul asupra Ternopil, în vestul Ucrainei, a avut loc miercuri dimineață. În acea zi, trupele ruse au lovit Ucraina cu peste 470 de drone și aproape 50 de rachete.

Două blocuri de apartamente au fost lovite în Ternopil, provocând incendii. Bombardamentele au vizat, printre altele, și regiunile Lviv și Ivano-Frankivsk.

Amelka se afla în unul dintre blocurile lovite de rachetele rusești. A murit împreună cu mama sa în timpul atacului nocturn.

Vineri, numărul morților în urma atacului asupra Ternopilului a crescut la 31. Salvatorii au recuperat din dărâmături cadavrele a trei persoane, dintre care doi copii.

Nouăzeci și patru de persoane au fost rănite în atacul rusesc. Treisprezece persoane sunt încă date dispărute sub dărâmăturile celor două blocuri.

Moartea fetiței a stârnit reacții puternice în Polonia. Liderii politici au condamnat brutalitatea atacului rusesc asupra civililor.

Ambasada Poloniei continuă să mențină legătura cu autoritățile ucrainene din regiunea Ternopil pentru a oferi sprijin familiei fetiței ucise.

(sursa: Mediafax)