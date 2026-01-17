Fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, în stare gravă după un accident al coloanei oficiale

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului Ceceniei, a fost transportat la un spital din Moscova cu un avion medical operat de structuri ale statului rus. Tânărul a fost rănit grav într-un accident rutier produs la Groznîi.

Potrivit informațiilor relatate de publicația Meduza, care citează canalul de opoziție cecen Niyso și postul Radio Europa Liberă, tânărul se află în stare critică. El este inconștient și a fost supus manevrelor de resuscitare, urmând să primească îngrijiri medicale de specialitate în capitala Rusiei.

Accidentul a avut loc în capitala Ceceniei. Primele informații indică faptul că, în momentul impactului, coloana în care se afla Adam Kadîrov ar fi circulat cu viteză mult prea mare. Coliziunea a implicat mai multe vehicule și s-a soldat cu mai mulți răniți.

După producerea accidentului, forțele de securitate au izolat mai multe zone din Groznîi, inclusiv drumurile care duc spre spitalul unde a fost tratat inițial.

Adam Kadîrov a devenit cunoscut public în septembrie 2023, după ce tatăl său, Ramzan Kadîrov, a publicat un videoclip în care acesta agresa un tânăr de naționalitate rusă, aflat în custodia poliției. Tânărul fusese acuzat că a incendiat un exemplar al Coranului. Imaginile au fost intens mediatizate, iar liderul cecen a declarat public că este „mândru” de fiul său. După acest episod, Adam Kadîrov a fost decorat și numit în mai multe funcții în aparatul de securitate al Ceceniei.

