Fost șef al armatei SUA în Europa, uimit de decizia de suspendare a desfășurării trupelor în Polonia

Generalul-locotenent Ben Hodges, fostul comandant al armatei SUA în Europa, s-a declarat uimit după ce Departamentul Apărării a decis suspendarea desfășurării planificate a unei brigăzi blindate în Polonia.

Acesta a afirmat, într-un interviu pentru TVP World, că mișcarea Departamentului Apărării a fost făcută fără o comunicare clară a strategiei mai largi și a surprins atât Polonia și aliații NATO, dar și Congresul.

„Și eu sunt uimit. Sincer, a fost o surpriză pentru aproape toată lumea de aici din cadrul Comandamentului European al SUA și al Armatei SUA în Europa. Poate că face parte dintr-un proces mai amplu de redimensionare, dar modul în care s-a procedat în ultimul moment, de fapt, după ce mutarea începuse deja, fără o consultare adecvată cu aliații, fără nicio explicație a strategiei… (…) Este regretabil”, a spus Hodges pentru TVP World.

Pregătirile pentru desfășurarea brigăzii în Polonia începuseră cu luni înainte

El a punctat faptul că spre deosebire de anunțul privind retragerea trupelor din Germania, suspendarea desfășurării unei echipe de luptă a brigăzii blindate în Polonia nu părea a fi o „pedeapsă” împotriva Varșoviei, ci „fie o comunicare deficitară, fie o decizie strategică cu adevărat proastă”.

Ben Hodges a mai subliniat că pregătirile pentru desfășurarea acestor trupe în Polonia au început cu luni înainte, întrucât o parte din echipament începuse să fie deja transportată.

„Acum 7 luni, această mutare a brigăzii era deja în curs. Unii dintre soldați se aflau deja în Europa. O parte din echipament începuse deja să fie transportată, iar apoi au anulat totul în ultimul moment. (…) Modul în care a fost anunțat acum pare cu adevărat haotic”, a explicat Hodges.

El a mai adăugat că anunțul a fost nefavorabil nu numai pentru soldații vizați și familiile lor, ci și pentru Comandamentul European al SUA și Armata SUA din Europa.

„Plănuiau de un an să aibă o brigadă blindată ca parte a forței de descurajare. Adică o brigadă blindată înseamnă o capacitate foarte mare. Așa că, dacă acea brigadă a fost anulată, atunci trebuie cumva să umple golul cu altceva”, a spus el pentru TVP World.

Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia

Săptămâna trecută, The Wall Street Journal (WSJ) relata că Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia. Concret, este vorba despre detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie, respectiv peste 4.000 de soldați.

O parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani, mai notează sursa citată.

Decizia de a opri desfășurarea unității blindate a fost comunicată în timpul unei întâlniri între Comandamentul European al SUA și personalul Armatei SUA din Europa și Africa, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de WSJ.

(sursa: Mediafax)