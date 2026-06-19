Războiul oilor, între România și Spania

România pierde toate contractele de export de ovine către țările arabe, după ce a deținut locul I în acest sector foarte mult timp. Fermierii români au declarat, pentru Jurnalul, sub protecția anonimatului, că vina este a reprezentanților statului român care au făcut greșeli unice în istoria diplomației economice, pe de o parte, lăudându-se în presă cu date confidențiale din contractul cu Algeria, dar este și vina Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) care trebuia să gestioneze focarele de pestă și de variolă, să monitorizeze activitatea tranzitului ovinelor și să depună documentele la Bruxelles, însă nu a făcut nimic din toate acestea. Fermierii care pierd acum contractele cu țările arabe vor plăti și despăgubiri uriașe, conform clauzelor pe care le au. În acest blocaj, Spania a avut cuvântul decisiv la Bruxelles, dar exact Spania este principalul exportator tradițional către țările din Africa de Nord, printre care se numără și Algeria, luată de anul acesta de România. Tocmai de aceea, unii dintre fermierii români spun că blocajul este cauzat de Spania, după ce România s-a lăudat că i-a furat piața magrebiană.

Știrea numărul 1 din domeniul agricol la începutul acestui an era că România a preluat piața de ovine vii din Algeria, unde va trimite peste 200.000 de oi doar în 2026, negociate la prețul de 5,3 euro per kilogram. Unii dintre fermierii români care au dat declarații pentru Jurnalul, dorind să-și păstreze anonimatul, spun că este incredibilă lipsa de profesionalism a celor care au făcut astfel de dezvăluiri presei, cu date contractuale care ar trebui să rămână confidențiale, inclusiv prețul negociat, dar și faptul că s-au lăudat cu transportul oilor în avioane.

Fermierii mai spun că Spania a fost mereu principalul exportator de oi în Algeria și celelalte țări din Africa de Nord (Magreb), iar o astfel de știre răspândită chiar de autoritățile din România, la nivel internațional, este de neconceput, pentru că afectează inclusiv imaginea țării care pierde respectiva piață. Spania a fost, astfel, victima excesului de zel a funcționarilor din România care au lansat date confidențiale din contractul cu Algeria. Apoi a venit pesta. Un focar recent de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) a fost confirmat la o fermă din localitatea Viișoara, județul Mureș. Este singurul, dar e suficient pentru embargoul de la Bruxelles, chiar dacă alte țări exportă în continuare oi vii, având mai multe astfel de focare.

Fermierii spun că președintele ANSVSA ar fi unul dintre principalii vinovați, în timp ce acesta se laudă în continuare cu realizările pe piața africană: „ANSVSA a deschis piețe noi de export ovine în afara Europei, tocmai pentru că potențialul României este enorm. Este incorect față de miile de ciobani, fermieri, crescători și exportatori corecți ca acest potențial să fie blocat prin restricții, pentru că în final costul îl plătesc tot ei. Misiunea noastră este să acționăm rapid și unitar, la toate nivelurile, pentru a întoarce această decizie”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

S-a ajuns la blocaj total, de la Bruxelles

Principala știre de azi este că România a pierdut definitiv piața de export de ovine vii către țările arabe, iar o revenire pe această piață se va face foarte greu, mai ales pentru că este grav afectată imaginea României. Decizia a fost luată deja în Comisia Europeană, pentru blocarea exportului de ovine din România spre orice țară, inclusiv spre spațiul din afara UE. Iar cuvântul decisiv a fost exact al Spaniei, care își va relua exporturile către Algeria, dar va putea prelua și o parte importantă din contractele pe care oierii români le aveau cu restul țărilor arabe, unde se pot exporta doar animale vii, la anumite standarde.

Cea mai gravă problemă a acestei laude în presă a autorităților române, referitor la contractul cu Algeria, este prețul dat cu exactitate – 5,3 euro per kilogram -, în condițiile în care pe piața magrebiană se vine carnea de miel și de oaie cu un preț mult mai mare, iar această informație poate declanșa inclusiv o problemă socială. În Tunisia, de exemplu, prețul unui miel poate ajunge și la 500-600 de euro, la consumatorul final, iar o știre despre exporturi din România către Algeria cu un sfert de preț ar putea însemna rezilierea unor contracte deja existente cu actualii furnizori, în avantajul României, care a declarat la ce preț poate furniza mieii și oile vii.

„Așa ceva nu a existat niciodată în istoria mondială a diplomației economice! Suntem șocați de felul în care niște incompetenți și necunoscători care au ajuns în niște funcții pe care n-ar trebui să le ocupe au reușit să facă asemenea gafă care acum ne va costa pe toți, pe termen lung. Este inadmisibil că s-a întâmplat așa ceva. Acum nu mai avem șanse de redresare, prea curând, pe această piață a ovinelor vii, pentru că România va pierde foarte mult și ca imagine, pe plan internațional. La toate acestea contribuie și incompetenții de la ANSVSA care nu au făcut nimic pentru a gestiona focarele din România și au lăsat camioanele să tranziteze Mureșul, care e zonă afectată, pentru a ajunge în Portul Constanța”, a explicat un fermier, pentru Jurnalul.

ANSVSA promite că va rezolva problema

Abia din 15 iunie au început consultări între ANSVSA și structurile asociative de operatori și exportatori din sectorul de ovine. Organizațiile profesionale ale fermierilor crescători de ovine și caprine nu au participat, deoarece nu au fost invitate la discuții. Asociațiile de exportatori și operatorii centrelor de colectare au semnat în unanimitate un Acord Tehnic de susținere a strategiei instituționale a ANSVSA, document prin care mediul de afaceri validează măsurile propuse care urmează a fi prezentate Comisiei Europene.

„Prin acest acord, semnatarii subliniază că protejarea contractelor internaționale și a recordului economic în acest sector depind în mod critic de menținerea stabilității administrative la nivelul conducerii autorității. Acest document strategic, alături de întregul mecanism tehnic și de siguranță agreat, va constitui baza de dialog pentru întâlnirea de lucru programată să aibă loc în scurt timp la sediul central al ANSVSA, unde au fost invitați să participe reprezentanții asociațiilor de crescători din sectorul ovin și caprin, în vederea analizării detaliate a cadrului propus, a armonizării soluțiilor și a implementării rapide a măsurilor la nivel național”, a transmis ANSVSA, într-un comunicat.

Președintele ANSVSA încearcă să obțină o păsuire de la Bruxelles, pentru obținerea unei decizii „proporționale” din partea Comisiei Europene, care să nu aplice un embargo general pe exporturile României, ci să permită menținerea fluxurilor comerciale din zonele sigure. Instituția se bazează pe dosarul tehnic de regionalizare prezentat Comisiei Europene, ca instrument de negociere, dar fermierii spun că este prea târziu și acest dosar ar fi trebuit să se transmită înainte de izbucnirea scandalului.

În România este un singur focar izolat, în județul Mureș, dar ANSVSA ar fi trebuit să respecte mai multe norme impuse de Bruxelles, inclusiv să nu permită tranzitul camioanelor cu oi vii prin focar, ceea ce nu a făcut – explică unii dintre fermierii care nu au fost chemați la discuții cu instituția.