Rata şomajului a crescut în primul trimestru din 2026

Rata şomajului în trimestrul I din 2026 a fost de 6,5%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea ȋnregistrată în trimestrul IV al anului trecut.

Valorile ratei şomajului au fost egale, 6,5%, atât la bărbaţi, cât și la femei.

În ceea ce privește mediile rezidenţiale, ecartul a fost de 6,8 puncte procentuale (10,3% în mediul rural, faţă de 3,5% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (27,4%) în rândul tinerilor de 15-24 ani.

Datele INS arată că rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul I al anului 2026, de 62,6%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul IV 2025.

Rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,0%, faţă de 53,9% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,5% faţă de 55,3% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 16,5%.

(sursa: Mediafax)