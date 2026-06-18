Rusia folosește „Casele Ruse” din Africa pentru recrutarea de combatanți în războiul din Ucraina. Investigația care dezvăluie mecanismul Moscovei

De la burse universitare la tranșeele din Ucraina: rețeaua prin care Rusia recrutează africani pentru război

Promisiuni de educație, locuri de muncă și un viitor mai bun. Pentru mii de tineri africani, acestea sunt argumentele folosite de Rusia pentru a-i atrage în programe culturale și educaționale. Potrivit unei investigații a serviciilor de informații militare ale Ucrainei, o parte dintre acești tineri ajung însă să fie recrutați pentru războiul din Ucraina sau să lucreze în industria militară rusă.

„Casele Ruse”, instrumentul prin care Moscova își extinde influența în Africa

Rusia își consolidează prezența pe continentul african printr-o rețea în continuă expansiune de centre culturale și educaționale cunoscute sub numele de „Case Ruse”. Oficial, acestea promovează limba, cultura și oportunitățile de studiu în Federația Rusă, potrivit Euronews.

În realitate, potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), aceste instituții fac parte dintr-o strategie amplă de influență și recrutare, care urmărește atât consolidarea imaginii Moscovei în Africa, cât și atragerea de noi resurse umane pentru efortul de război al Kremlinului.

Investigatorii ucraineni susțin că Rusia intenționează să deschidă noi centre în Nigeria, Senegal, Liberia, Sierra Leone, Togo, Mali, Mozambic și São Tomé și Príncipe, extinzând astfel o rețea deja prezentă în peste 20 de state africane.

Cum sunt atrași tinerii africani

În interiorul acestor centre sunt organizate cursuri de limbă rusă, proiecții de filme și evenimente culturale menite să promoveze o imagine pozitivă a Rusiei. Participanții sunt încurajați să aplice pentru burse universitare și programe de muncă în Federația Rusă.

Educația reprezintă principalul instrument de atracție. În 2025, autoritățile ruse au anunțat finanțarea studiilor pentru peste 5.000 de studenți africani în universitățile din Rusia.

Pentru mulți tineri din state cu oportunități economice limitate, oferta pare extrem de atractivă. Potrivit informațiilor prezentate de serviciile ucrainene, o parte dintre cei care ajung în Rusia descoperă însă o realitate diferită de cea promisă.

Unii semnează contracte militare și sunt trimiși pe frontul din Ucraina, în timp ce alții sunt direcționați către fabrici care produc echipamente și drone pentru armata rusă.

Legăturile cu Wagner și Africa Corps

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale investigației este presupusa implicare a grupării Wagner, reorganizată ulterior sub denumirea Africa Corps, în dezvoltarea unor astfel de centre.

Potrivit autorităților ucrainene, reprezentanți ai Wagner au contribuit la înființarea unor „Case Ruse” în Mali și Republica Centrafricană. Mai mult, unele dintre persoanele implicate în aceste proiecte ar fi ocupat ulterior funcții oficiale în structurile statului rus.

În Republica Centrafricană, centrul cultural din Bangui este asociat cu Dmitri Sîtîi, personaj despre care mai multe investigații internaționale afirmă că a coordonat operațiunile Wagner în regiune.

Extinderea acestor centre a coincis cu ascensiunea unor regimuri militare pro-ruse în state precum Mali, Burkina Faso și Niger, țări în care influența Moscovei a crescut semnificativ în ultimii ani.

Mii de africani, recrutați pentru războiul din Ucraina

Datele prezentate de instituțiile ucrainene și de mai multe organizații internaționale arată că recrutarea cetățenilor africani pentru războiul din Ucraina s-a intensificat după 2024.

Ministerul ucrainean de Externe susține că aproape 3.000 de cetățeni proveniți din 36 de state africane au participat deja la operațiuni militare de partea Rusiei.

Potrivit Centrului African pentru Studii Strategice, mii de persoane au fost atrase prin intermediul unor rețele de recrutare online care promiteau salarii mari, instruire profesională și oportunități de muncă.

Mulți dintre cei recrutați au ajuns însă în zone de conflict extrem de periculoase. Mărturiile supraviețuitorilor și investigațiile realizate de organizații independente sugerează că africanii sunt adesea folosiți în misiuni cu risc ridicat, unde pierderile umane sunt considerabile.

Femei africane recrutate pentru industria dronelor

Fenomenul nu se limitează la recrutarea pentru front. Un raport al Institutului Danez pentru Studii Internaționale arată că Rusia vizează tot mai des și tinere africane, în special din Nigeria.

Acestea sunt atrase cu promisiuni de educație și cariere tehnice, dar ajung să lucreze în complexe industriale care produc drone utilizate în războiul din Ucraina.

Unul dintre cele mai cunoscute centre este zona economică specială Alabuga din Tatarstan, unde sunt fabricate drone de tip Shahed folosite de armata rusă.

O nouă formă de influență geopolitică

Experții consideră că strategia Kremlinului merge dincolo de simpla recrutare militară. Scopul este construirea unei generații de tineri africani loiali intereselor Moscovei și consolidarea influenței ruse pe continent.

Serviciile ucrainene descriu această strategie drept un „război pentru mințile africane”, în care cultura, educația și propaganda sunt folosite ca instrumente pentru extinderea puterii geopolitice a Rusiei.

În timp ce mai multe state africane, inclusiv Kenya, Ghana și Nigeria, au cerut explicații Moscovei și au solicitat încetarea recrutării cetățenilor lor, autoritățile ruse resping acuzațiile. Kremlinul susține că nu are cunoștință despre astfel de practici.

Totuși, investigațiile recente și numărul tot mai mare de cazuri documentate indică faptul că Africa a devenit una dintre principalele surse de recrutare pentru Rusia, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să consume resurse umane și militare uriașe.